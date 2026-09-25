Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие

euronews

В центре Афин утром 25 сентября прогремел мощный взрыв. В результате полностью разрушилось двухэтажное здание в районе Плака, недалеко от Акрополя и Храма Зевса Олимпийского. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека.

Взрыв произошел около 7:30 на улице Лисикрата. Грохот был слышен в нескольких центральных районах греческой столицы. Очевидцы рассказывали, что сначала подумали, будто началось землетрясение.

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Взрывная волна повредила соседние здания. В домах и магазинах поблизости выбило окна и повредило фасады, пострадали балконы. Повреждения получили и припаркованные автомобили. В здании Первой греческой евангелической церкви вылетели почти все окна.

Из соседнего здания спасатели эвакуировали двух женщин. Обе были госпитализированы. Еще один прохожий получил легкие порезы от осколков стекла.

По данным греческих СМИ, часть помещений в нем сдавалась туристам в краткосрочную аренду.

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Пресс-секретарь пожарной службы Эфи Папаврамопулу сообщила, что, по словам соседей, на верхнем этаже обрушившегося здания проживала пожилая супружеская пара, а на нижнем этаже, в квартире, сдаваемой в краткосрочную аренду, возможно, находились трое туристов.

«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы выяснить, не оказался ли кто-то заблокированным под завалами», – заявила она.

Основные работы на месте происшествия уже завершены. В настоящий момент спасатели ведут поиски пяти человек, которые считаются пропавшими без вести после взрыва. Специалисты также проверяют соседние здания, чтобы оценить их состояние и исключить угрозу новых обрушений.

Точная причина взрыва пока не установлена. Следствие рассматривает утечку газа как одну из основных версий произошедшего.