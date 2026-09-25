Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк

Двое мужчин на мотороллере заехали прямо в скейт-парк под Кекавой, где находились дети. По словам очевидцев, один из них был в изменённом состоянии и своим поведением напугал посетителей. Дети не стали ждать, пока ситуация усугубится, и сами вызвали полицию, сообщает передача 360TV «Sadursme 360».

Мужчины попытались скрыться до приезда полицейских. Они выбирали дорожки, по которым патрульной машине было бы сложно проехать, но план не сработал - в итоге нарушители оказались в тупике.

Читайте нас также Google News Facebook

Когда полицейские их настигли, один из мужчин начал вести себя агрессивно и обвинять детей. По его словам, подростки якобы над ним издевались. При этом выяснилось, что у водителя не было прав, а сам мотороллер не имел страховки.

Читайте

Проверка на алкоголь показала 2,6 промилле в выдыхаемом воздухе. Мужчина, пытаясь избежать последствий, начал запугивать полицейских рассказами о своих знакомых.

Угрозы не помогли, и тогда он решил бежать. Попытка оказалась недолгой: мужчину задержали и доставили в полицейской машине. Позже на место приехала Государственная полиция, которая продолжила разбирательство.