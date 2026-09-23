23 сентября 2026, 16:28

Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве

Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве

В Бауске трое мужчин похитили из ювелирного магазина изделия на 22 500 евро. Через неделю полиция обнаружила предполагаемых участников преступления в автомобиле в Елгаве, однако водитель попытался скрыться, что привело к погоне и задержанию двух мужчин.

Ограбление произошло 10 сентября. Государственная полиция возбудила уголовное дело и начала устанавливать личности подозреваемых, изучив в том числе фото- и видеоматериалы с места происшествия.

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17 сентября сотрудники батальона специальных задач заметили на шоссе A8 автомобиль Honda, в котором, предположительно, находились разыскиваемые. Полицейские потребовали остановиться, включив сирену и проблесковые маячки, но водитель проигнорировал требование и направился в Елгаву.

Погоня продолжилась по улице Миера. Затем автомобиль свернул на улицу Земеню и оказался в тупике. В этот момент пассажир выпрыгнул из машины на ходу и попытался скрыться пешком.

Водителя, мужчину 1992 года рождения, задержали на месте сотрудники Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления. После нескольких предупредительных выстрелов в воздух полицейские задержали и пассажира, мужчину 1994 года рождения.

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18 сентября суд постановил заключить под стражу мужчину 1994 года рождения. В отношении второго задержанного решение о заключении под стражу уже действовало.

По данным Государственной полиции, все трое подозреваемых ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов из-за аналогичных преступлений. Полиция считает, что организованная группа длительное время занималась кражами из ювелирных магазинов в Латвии.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 175 Уголовного закона - краже, совершенной организованной группой. Санкция статьи предусматривает от двух до десяти лет лишения свободы, а также конфискацию имущества или без нее и пробационный надзор сроком до трех лет.

Полиция продолжает искать третьего предполагаемого участника ограбления. При этом правоохранители напоминают, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

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