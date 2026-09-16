16 сентября 2026, 19:28

В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии

В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии

Пропавшего в Риге 22-летнего гражданина Норвегии нашли погибшим в городском канале. Молодой человек приехал в столицу Латвии с группой туристов, но после ночи в Старой Риге в гостиницу не вернулся.

Полиция сообщила о его исчезновении 12 сентября. По данным правоохранительных органов, норвежец 2004 года рождения прибыл в Ригу 11 сентября, а в последний раз его видели ночью в Старой Риге.

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Полиция начала уголовный процесс для выяснения обстоятельств произошедшего. При этом собранная на данный момент информация не указывает на то, что смерть могла наступить в результате преступления.

Чтобы установить причину смерти, назначена экспертиза. Ее результаты должны помочь окончательно выяснить обстоятельства гибели туриста.

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