В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии

Пропавшего в Риге 22-летнего гражданина Норвегии нашли погибшим в городском канале. Молодой человек приехал в столицу Латвии с группой туристов, но после ночи в Старой Риге в гостиницу не вернулся.

Полиция сообщила о его исчезновении 12 сентября. По данным правоохранительных органов, норвежец 2004 года рождения прибыл в Ригу 11 сентября, а в последний раз его видели ночью в Старой Риге.

Читайте нас также Google News Facebook

Теперь поиски завершены. Тело молодого человека обнаружили в Рижском канале.

Читайте

Полиция начала уголовный процесс для выяснения обстоятельств произошедшего. При этом собранная на данный момент информация не указывает на то, что смерть могла наступить в результате преступления.

Чтобы установить причину смерти, назначена экспертиза. Ее результаты должны помочь окончательно выяснить обстоятельства гибели туриста.