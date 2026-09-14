14 сентября 2026, 16:35 Наталья Гудемчук

В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс

В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
nra.lv

В воскресенье вечером в Лиепае неизвестный, предположительно, стрелял из пневматического оружия по стеклу задней двери городского автобуса №6. В момент происшествия в салоне находились пассажиры.

Около 21:30 на остановке на улице Круму возле магазина Mego в автобусе разбили стекло задней двери. По словам очевидца, еще до прибытия автобуса на остановке находилась группа молодых людей, и там уже слышались выстрелы, сообщает liepajniekim.lv.

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«Пассажиры вошли в автобус, он начал движение, и сразу раздался звук - стекло было разбито выстрелом», - рассказывает пассажир автобуса.

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В агентстве «Liepājas sabiedriskais transports» подтвердили, что рейс был прерван на улице Круму. Водитель автобуса вызвал Государственную полицию.

Полиция начала уголовный процесс и устанавливает обстоятельства происшествия, а также возможных виновных. По предварительной информации правоохранителей, стекло задней двери автобуса, возможно, было повреждено выстрелом из пневматического оружия.

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