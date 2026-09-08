Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии

В Риге полиция разыскивает велосипедиста, который после столкновения с другим мужчиной покинул место происшествия. В результате аварии один из участников упал под проезжавший автобус и погиб. Правоохранители рассчитывают найти очевидцев, которые помогут установить личность скрывшегося мужчины.

Авария произошла 28 августа около 17:30 на тротуаре улицы Аугуста Деглава возле дома №39. Два велосипедиста ехали в одном направлении - в сторону улицы Ницгалес, когда между ними произошло столкновение.

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Оба мужчины упали. Один из велосипедистов при падении оказался на пути автобуса, двигавшегося во встречном направлении. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Второй участник аварии, которого полиция считает виновником столкновения, уехал. Сейчас его разыскивают правоохранители.

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По имеющимся данным, это мужчина около 30 лет, примерно 175 сантиметров ростом, худощавого телосложения, с бритой головой. В момент происшествия на нем были шорты, светло-голубая футболка и черная бейсболка.

Государственная полиция просит откликнуться всех, кто видел столкновение или располагает информацией, которая может помочь расследованию. Правоохранители также обращаются непосредственно к велосипедисту, покинувшему место аварии.

Сообщить информацию можно по телефонам 67086661 или 112.