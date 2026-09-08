В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено

tv3.lv

Сегодня, 8 сентября, в Салацгриве столкнулись два грузовика, из-за чего движение по Таллиннскому шоссе было временно полностью перекрыто. В аварии пострадали два человека, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Авария произошла около 11:40 на Таллиннском шоссе, которое на участке в Салацгриве называется улица Пернавас.

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После столкновения движение было перекрыто в обоих направлениях. Сейчас проезд восстановлен, но транспорт пропускают только по одной полосе.

Двое пострадавших не могли самостоятельно выбраться из автомобилей. Спасатели освободили их из поврежденных машин и передали медикам, после чего обоих доставили в больницу.

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Кроме того, спасатели предотвратили утечку дизельного топлива и газа из автомобилей.

В настоящее время спасатели продолжают работать на месте аварии и приводят в порядок проезжую часть.