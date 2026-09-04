В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей

В Царникаве 4 сентября произошел серьезный инцидент во время прогулки воспитанников детского сада Riekstiņš. К группе из 19 детей, которых сопровождали педагог и помощник воспитателя, со стороны улицы Lašu подошли две собаки, находившиеся без присмотра, после чего они напали на детей. Пострадали шестеро воспитанников, двоих доставили в больницу. Травмы получил и один из сопровождавших взрослых. Эти обстоятельства подтверждает информация Адажской краевой думы, которую приводят несколько латвийских СМИ.

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При этом точная причина агрессивного поведения собак пока не установлена. На данный момент известно лишь, что животные находились без хозяина и контроля. Поэтому утверждать, что их кто-то спровоцировал или что они сбежали из конкретного двора, пока оснований нет.

В связи с происшествием начаты четыре административных процесса. О случившемся также проинформирована Продовольственно-ветеринарная служба - PVD должна оценить собак и обстоятельства их содержания. Информация о госпитализированных детях будет передана Государственной полиции.

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Что важно помнить владельцам собак

Этот случай вновь напоминает о базовом правиле: собака за пределами территории владельца должна находиться под постоянным контролем. Действующие в Латвии правила требуют, чтобы животное сопровождал человек, который способен его удержать и не допустить угрозы для окружающих. В публичных местах собаку, как правило, необходимо вести на поводке, за исключением специально разрешенных территорий.

Даже если собака обычно спокойна и никогда прежде не проявляла агрессии, владелец обязан исключить возможность ее самостоятельного выхода на улицу. Особенно важно это рядом со школами, детскими садами, площадками и другими местами, где находятся дети.