На Даугавпилсском шоссе столкнулись три автомобиля: один человек погиб, двое пострадали

3 сентября, в четверг, на Даугавпилсском шоссе между Икшкиле и Огре столкнулись два легковых автомобиля и грузовой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали, сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.
Вызов в полицию поступил в 13:25. По предварительной информации, пострадали два пассажира одного из легковых автомобилей, еще один пассажир погиб.
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Сейчас движение на месте аварии перекрыто.
Полиция работает на месте происшествия и устанавливает точные обстоятельства аварии.