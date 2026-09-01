Мошенники требуют деньги у родственников пропавших в Непале латвийцев - полиция предупреждает

Государственная полиция Латвии предупреждает о мошенниках, которые пытаются заработать на трагедии в Непале и отчаянии родственников пропавших без вести латвийцев.

Правоохранители уже получили информацию о случаях, когда неизвестные связывались с близкими пропавших и пытались получить от них деньги, обещая помощь или якобы свежие сведения о поисках и опознании людей.

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По данным полиции, злоумышленники могут предлагать встретиться лично, утверждать, что располагают «новейшей информацией» о местонахождении пропавшего человека или возможностях его идентификации. В некоторых случаях родственникам предлагали даже услуги ясновидящих.

Полиция подчёркивает: подобные предложения являются мошенничеством.

За помощь государства платить не нужно

Государственная полиция отдельно обращает внимание, что представители государственных и муниципальных служб работают с семьями пропавших напрямую, без посредников.

За предоставление официальной информации, координацию действий или практическую помощь никакая плата с родственников не взимается. Если человек, представляющийся посредником, «помощником», поисковиком или обладателем особой информации, требует деньги, это должно стать серьёзным поводом для подозрений.

Полиция советует не переводить деньги, не передавать наличные незнакомцам и сообщать правоохранителям обо всех подобных предложениях.

Проверять информацию нужно только через официальные каналы

Для получения достоверных сведений о ситуации в Непале полиция рекомендует следить прежде всего за сообщениями Министерства иностранных дел Латвии.

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МИД регулярно обновляет данные о поиске латвийских граждан. По состоянию на 1 сентября ведомство сообщало, что сотрудник Консульского департамента направлен в Непал для координации работы на месте. Кроме того, 30 ближайших кровных родственников пропавших уже сдали образцы ДНК для возможной идентификации погибших.

Ранее министерство сообщало, что непальские власти включили в список пропавших всех 33 граждан Латвии, о которых родственники уведомили Консульский департамент.

Почему предложение «ясновидящих» особенно опасно

Упоминание ясновидящих в нынешнем предупреждении полиции не случайно. Всего две недели назад Государственная полиция рассказывала о двух других случаях мошенничества, связанных с «эзотерическими услугами».

Две женщины, нашедшие рекламу «ясновидящих» в Facebook, в общей сложности потеряли огромные суммы - одна 118 тысяч евро, другая 39 тысяч евро. Им обещали психологическую помощь, «снятие проклятия» и проведение различных ритуалов. Когда деньги закончились, связь с предполагаемыми «ясновидящими» прекратилась. По обоим эпизодам были начаты уголовные процессы.

Полиция тогда предупреждала, что мошенники намеренно используют эмоционально уязвимое состояние людей и постепенно требуют всё большие суммы за дополнительные «консультации» и услуги.

В нынешней ситуации риск особенно высок: родственники пропавших людей находятся в состоянии крайнего стресса и естественно цепляются за любую надежду получить новую информацию. Именно этим, судя по предупреждению полиции, и пытаются воспользоваться злоумышленники.

Что делать, если вам предлагают информацию за деньги

Государственная полиция советует сразу прекратить контакт с человеком, вызывающим подозрения, и сообщить о случившемся правоохранителям. Если деньги уже были переведены, необходимо также как можно быстрее связаться со своим банком.

Актуальную официальную информацию о гражданах Латвии в Непале публикует Министерство иностранных дел. Консульская служба также работает круглосуточно