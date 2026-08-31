Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины

Утром в понедельник в Салдусской волости пассажирский поезд Лиепая - Рига столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen. Две находившиеся в машине женщины получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает LETA со ссылкой на Госполицию и Службу неотложной медицинской помощи.

Авария произошла незадолго до 6:30 в Плявниеки Салдусской волости, на регулируемом железнодорожном переезде.

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По данным полиции, за рулем Volkswagen находилась женщина 1982 года рождения, пассажиркой была девушка 2007 года рождения. Медики диагностировали у обеих политравму и доставили их в больницу.

Состояние одной пострадавшей оценивается как удовлетворительное, другой - как критическое.

Госполиция продолжает выяснять обстоятельства и причины произошедшего.

Как рассказала LETA представитель предприятия Pasažieru vilciens, работающего под брендом Vivi, Сигита Паула, среди пассажиров поезда пострадавших нет.

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По первоначальной информации Pasažieru vilciens, машинист, заметив автомобиль на железнодорожном переезде, немедленно применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать столкновения уже не удалось.

Чтобы доставить пассажиров до места назначения, со станции Салдус был организован дополнительный поезд, который отправился примерно в 9:00.

Существенных повреждений у попавшего в аварию поезда, по предварительной оценке, не обнаружено. В Pasažieru vilciens сообщили, что выявленные повреждения планируется оперативно устранить собственными силами.

Жителям напоминают, что поезд невозможно остановить мгновенно, поэтому при пересечении железнодорожных переездов необходимо строго соблюдать сигналы светофора и требования безопасности.