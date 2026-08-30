Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены

В ночь на воскресенье во время рейв-вечеринки в швейцарском городе Арау произошла стрельба. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения, некоторые из них - тяжелые, сообщает Euronews.

В мероприятии участвовало около 3500 человек. Стрельба произошла примерно в 3:00 ночи. Очевидцы рассказывают, что сначала приняли звуки выстрелов за фейерверк.

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На видеозаписи, опубликованной швейцарской газетой Blick и предположительно сделанной неподалеку от места происшествия, слышно около десяти выстрелов.

«В 2:30 утра музыка внезапно прекратилась, и через минуту-две я вдруг услышал выстрелы. Я подумал, что это фейерверк, и не придал этому значения», - цитирует рассказ очевидца Blick. По его словам, он увидел, как пуля попала в женщину. «Мы пытались её реанимировать, но она умерла от потери крови прямо у нас на глазах», - говорит мужчина.

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Полиция разыскивает стрелка, личность которого пока не установлена. «Возможные мотивы и точные обстоятельства преступления остаются неясными», - говорится в сообщении полиции. О возможных задержаниях и личности подозреваемого пока не сообщается.

В районе происшествия задействованы крупные силы полиции. Около 7:00 пресс-секретарь кантональной полиции Арау Паскаль Венцель сообщил швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, что ситуация считается «особой».

По данным швейцарского агентства экстренных новостей BRK News, над агломерацией Арау сейчас кружит вертолет Super Puma швейцарской армии. Сервисы отслеживания полетов фиксируют несколько заходов военного вертолета в районе города.

Какую именно задачу он выполняет в рамках операции, пока неизвестно.