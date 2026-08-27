Обновлено: десятки латвийцев остаются без связи после катастрофы в Непале: появились новые данные

Появилась новая тревожная информация о жителях Латвии, которые могли оказаться в районе разрушительного наводнения в Непале. Непальские туристические власти включили шестерых граждан Латвии в список иностранцев, с которыми после катастрофы пока не удалось установить связь.
Эти данные приводят Reuters и другие международные СМИ со ссылкой на Nepal Tourism Board.
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При этом латвийский МИД подчеркивает: отсутствие связи пока не означает, что человек погиб или обязательно находился непосредственно в зоне бедствия.
Консульский департамент продолжает собирать и проверять информацию.
По данным агентства LETA, к четвергу с МИД связались родственники 25 граждан Латвии, которые могут находиться в Непале. Составленный из разных источников общий рабочий список увеличился примерно до 40 человек.
В министерстве отдельно подчеркивают, что речь идет лишь об ориентировочном количестве людей, которые потенциально могут находиться в стране.
Шесть латвийцев появились в официальном списке
Это главное изменение по сравнению с информацией, появившейся вечером в среду.
Тогда было известно главным образом о звонках родственников, которые не могли связаться со своими близкими в Непале.
Теперь Nepal Tourism Board сообщает непосредственно о шести гражданах Латвии, местонахождение которых пока не установлено.
Всего непальские власти пытаются установить судьбу сотен людей. По последним данным, только в Непале без связи остаются более 800 человек, среди них несколько сотен иностранных и непальских туристов.
В международном списке - граждане более чем 30 стран. Помимо латвийцев, десятки пропавших или остающихся без связи путешественников зарегистрированы среди граждан Индии, США, Украины, Малайзии, Великобритании, Австралии и Канады.
В списке также фигурирует один гражданин Литвы.
Однако специалисты предупреждают, что подобные списки в первые дни после масштабных катастроф могут быстро меняться. Люди могут находиться вне зоны мобильной связи, часть данных может дублироваться, а некоторые путешественники позже самостоятельно сообщают, что находятся в безопасности.
Поэтому официальная формулировка сейчас - люди, с которыми не удалось установить связь, а не подтвержденные жертвы катастрофы.
Организованных групп из Латвии, по имеющимся данным, не было
Есть еще одна важная деталь.
Латвийская ассоциация туристических агентов и операторов ALTA сообщила агентству LETA, что ее участники в этот период организованных поездок в Непал не проводили.
Насколько известно ассоциации, таких туров не организовывали и другие лицензированные в Латвии туроператоры.
Это может означать, что находящиеся сейчас в Непале жители Латвии путешествовали самостоятельно либо пользовались услугами иностранных компаний.
В такой ситуации установить точное число людей и их маршруты бывает сложнее, поскольку у латвийских туроператоров нет единого списка участников поездки.
#Nepal Flood की यह वीडियो देखकर के आपके होश उड़ जाएंगेЧитайте
देखिए किस तरह 1 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ बिखर गया 😭 pic.twitter.com/R3wXRmYqFO
- Ayesha Khan (@Ayesha0Khaan) August 27, 2026
Масштаб трагедии продолжает расти
Катастрофическое наводнение произошло 26 августа в районе границы Непала и Тибета.
По предварительным данным, высоко в Гималаях произошло обрушение ледника или огромной массы льда и горной породы. Поток воды, грязи и камней устремился вниз по горным долинам, разрушая населенные пункты, мосты и дороги.
В первые часы власти сообщали примерно о 160 погибших. Позднее число подтвержденных жертв начало быстро увеличиваться.
К вечеру четверга международные агентства сообщали уже более чем о 350 погибших в Непале и Тибете вместе, а количество людей, чье местонахождение остается неизвестным по обе стороны границы, превышает 1300.
A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.
The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l
- Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
Среди них - сотни иностранных туристов, альпинистов, треккеров и паломников.
Часть наиболее пострадавших районов остается отрезанной из-за разрушенных дорог и мостов. Спасателям приходится использовать вертолеты, а перебои с мобильной связью дополнительно осложняют поиск людей.
Именно поэтому отсутствие контакта с путешественниками пока не позволяет делать выводов об их судьбе.
Для родственников шести латвийцев сейчас главное - дождаться подтвержденной информации. Латвийский МИД продолжает сверять сведения с непальскими властями и другими источниками.
In Nepal, elephants were seen saving people from the devastating Flood…
Pray for Nepal 🙏#Nepal #NepalCrisis #Nepalfloods pic.twitter.com/gdbTK3XpPJ
- SilentFrame (@SilentFrameM) August 26, 2026