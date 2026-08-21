В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом

Необычная авария произошла утром в пятницу, 21 августа, в Риге. Возле Мильгравского моста перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший зерно.

Как сообщает TV3 со ссылкой на агентство LETA и Государственную полицию, ДТП произошло примерно в 8 часов утра.

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После опрокидывания грузовика зерно высыпалось прямо на проезжую часть, покрыв часть дороги.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

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Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. Государственная полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства аварии.

Другие подробности, в том числе информация о возможных ограничениях движения и количестве рассыпавшегося груза, пока не сообщаются.

Источник: TV3 / LETA / Государственная полиция Латвии.