В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом

Необычная авария произошла утром в пятницу, 21 августа, в Риге. Возле Мильгравского моста перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший зерно.
Как сообщает TV3 со ссылкой на агентство LETA и Государственную полицию, ДТП произошло примерно в 8 часов утра.
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После опрокидывания грузовика зерно высыпалось прямо на проезжую часть, покрыв часть дороги.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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Что именно стало причиной происшествия, пока неизвестно. Государственная полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства аварии.
Другие подробности, в том числе информация о возможных ограничениях движения и количестве рассыпавшегося груза, пока не сообщаются.
Источник: TV3 / LETA / Государственная полиция Латвии.