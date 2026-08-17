Автобус с паломниками разбился в Венгрии: 12 погибших, десятки пострадавших

Тяжелая авария произошла в ночь на воскресенье, 16 августа, на автомагистрали M3 в Венгрии. Автобус с польскими паломниками съехал с дороги и перевернулся в кювете. Погибли 12 человек, десятки получили травмы.

Катастрофа произошла около часа ночи неподалеку от города Мезёкерестеш, примерно в 140 километрах к востоку от Будапешта. По данным венгерской полиции, автобус с польскими номерами двигался в сторону Ньиредьхазы, когда на прямом участке трассы внезапно покинул проезжую часть, оказался в кювете и перевернулся.

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В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Одиннадцать человек погибли на месте, еще один пострадавший позднее умер в больнице. Десять человек получили тяжелые травмы, еще 37 - более легкие.

Спасательная операция оказалась сложной: часть пассажиров после опрокидывания автобуса оказалась зажата внутри и под корпусом машины. Спасателям пришлось использовать тяжелую технику, чтобы поднять автобус и добраться до пострадавших.

Автобус вез жителей Подкарпатского воеводства Польши, возвращавшихся домой после паломничества в Меджугорье в Боснии и Герцеговине - одно из самых известных католических мест паломничества в Европе.

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Все находившиеся в автобусе были гражданами Польши.

По предварительным данным венгерской полиции, наиболее вероятной причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем. Он выжил и был задержан. Окончательные причины катастрофы предстоит установить следствию.

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасательные службы. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели соотечественников.

Польские власти также направили в Венгрию консульских сотрудников и медиков для помощи пострадавшим и их родственникам.

Это уже не первая крупная трагедия с польскими паломниками, направлявшимися в Меджугорье. В августе 2022 года автобус с польской группой разбился в Хорватии: тогда также погибли 12 человек и более 30 получили ранения.