Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб

Latvijas televīzija

В воскресенье на Вентспилсском шоссе возле Страупциемса произошло серьезное ДТП, в котором пострадали шесть человек. Один из них скончался, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Медики боролись за жизнь пострадавшего непосредственно на месте аварии, однако спасти его не удалось.

Читайте нас также Google News Facebook

Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Еще двое от госпитализации отказались.

На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи, в том числе специализированная врачебная бригада, которую привлекают в критических ситуациях.

По данным Государственной полиции, в аварии участвовали грузовой автомобиль и несколько легковых машин. Грузовик опрокинулся на бок и полностью заблокировал обе полосы движения.

Читайте

Из-за аварии движение на участке было перекрыто. Latvijas Valsts ceļi сообщает, что место ДТП можно объехать по дорогам Калнциемс-Кудра и Лиепайскому шоссе.

Notikusi avārija uz Ventspils šosejas pie pagrieziena uz Straupciemu. Notikuma vietā ieradušies operatīvie dienesti. Satiksme pilnībā bloķēta. pic.twitter.com/babmxU5WyG - LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 16, 2026

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.