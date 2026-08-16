Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб

В воскресенье на Вентспилсском шоссе возле Страупциемса произошло серьезное ДТП, в котором пострадали шесть человек. Один из них скончался, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).
Медики боролись за жизнь пострадавшего непосредственно на месте аварии, однако спасти его не удалось.
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Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. Еще двое от госпитализации отказались.
На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи, в том числе специализированная врачебная бригада, которую привлекают в критических ситуациях.
По данным Государственной полиции, в аварии участвовали грузовой автомобиль и несколько легковых машин. Грузовик опрокинулся на бок и полностью заблокировал обе полосы движения.
Из-за аварии движение на участке было перекрыто. Latvijas Valsts ceļi сообщает, что место ДТП можно объехать по дорогам Калнциемс-Кудра и Лиепайскому шоссе.
Notikusi avārija uz Ventspils šosejas pie pagrieziena uz Straupciemu. Notikuma vietā ieradušies operatīvie dienesti. Satiksme pilnībā bloķēta. pic.twitter.com/babmxU5WyG
- LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 16, 2026
Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.