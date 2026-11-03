3 ноября 2026, 17:35 EUR-Lex; European Commission

Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
Иллюстрации созданы специально для Mixnews

С 20 ноября 2026 года в странах ЕС начинают применяться обновлённые правила потребительского кредитования, которые охватывают и многие схемы «купи сейчас - заплати позже». Это полезная защита, но она не превращает рассрочку в бесплатные деньги: перед сезонными распродажами покупателю всё равно придётся проверить цену товара, связанные услуги и нагрузку от нескольких небольших платежей.

Надпись «0%» действует почти безотказно. Покупка за 900 евро психологически превращается в «всего 75 евро в месяц», а вопрос «нужна ли мне эта вещь?» незаметно уступает вопросу «помещается ли платёж в бюджет?». Ошибка в такой логике может стоить не только комиссии: человек нередко теряет скидку за обычную оплату, покупает более дорогую модель или добавляет страховку, которой не собирался пользоваться.

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Сейчас момент особенно важный. Предпраздничные акции уже набирают обороты, а 20 ноября в ЕС начинает применяться Директива (ЕС) 2023/2225 о потребительском кредитовании. Она прямо включает в сферу регулирования многие схемы buy now, pay later - «купи сейчас, заплати позже». Новые требования должны сделать рекламу и условия прозрачнее, расширить предварительное информирование и проверку платёжеспособности.

Но закон отвечает на вопрос, как кредитор обязан вести себя с клиентом. Он не решает за покупателя, выгодна ли конкретная покупка. Для этого нужно вернуть в расчёт полную цену.

Что меняется 20 ноября - и чего правило не обещает

Подтверждено: по данным Европейской комиссии, новая директива применяется с 20 ноября 2026 года. Она распространяет общую рамку защиты на большее число потребительских кредитов, включая многие BNPL-сервисы и небольшие займы, которые раньше могли выпадать из привычного регулирования.

До заключения договора потребителю должны понятнее раскрывать стандартизированную информацию. Реклама не должна создавать ложное впечатление, что кредит улучшает финансовое положение. Кредитор должен оценивать способность клиента вернуть деньги, а в предусмотренных случаях у потребителя есть право отказаться от кредитного договора в течение 14 календарных дней и досрочно погасить задолженность.

Важное ограничение: директива действует в ЕС и реализуется через национальное законодательство. Конкретные формы документов, надзор, санкции и отдельные исключения могут различаться по странам. За пределами ЕС нужно проверять местные правила. Кроме того, не всякая отсрочка оплаты автоматически считается BNPL-кредитом: в тексте есть исключения, например для некоторых бесплатных отсрочек, которые продавец предоставляет сам на короткий срок без стороннего кредитора.

Не подтверждено и потому не должно считаться обещанием: новые правила не гарантируют, что товар в рассрочку будет продаваться по минимальной рыночной цене, а страховка или сервисный пакет исчезнут из предложения. Они также не обещают одобрение каждому клиенту. Наоборот, более формальная оценка платёжеспособности может сделать получение рассрочки сложнее для части покупателей.

Нулевая ставка - не то же самое, что нулевая стоимость

Самая простая проверка выглядит так: сравните общую сумму всех обязательных платежей с лучшей доступной ценой того же товара при обычной оплате. Не с перечёркнутой ценой на витрине, а с реальной ценой у надёжных продавцов сегодня.

Формула для покупателя:

Полная стоимость решения = аванс + все ежемесячные платежи + обязательные комиссии + страховки и сервисы + стоимость обслуживания способа оплаты − реальные скидки и бонусы.

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Допустим, телевизор стоит 900 евро или 12 платежей по 75 евро. Математически это действительно 0%. Но если при оплате сразу другой продавец предлагает ту же модель за 830 евро, рассрочка уже обходится на 70 евро дороже. Если к договору добавлены оформление за 20 евро и страховка за 60 евро, разница вырастает до 150 евро - даже при честной надписи «процентная ставка 0%».

Есть и обратная ситуация: цена при оплате сразу и в рассрочку одинакова, обязательных услуг нет, а свободные деньги покупатель сохраняет как резерв. Такая рассрочка может быть рациональной. Важен не ярлык, а сравнение двух полных сценариев.

Покупатель сравнивает полную цену товара и сумму платежей по рассрочке
Сравнивайте не размер ежемесячного платежа, а общую сумму и лучшую цену того же товара при обычной оплате.

Первое скрытое последствие: маленькие платежи складываются в большой

Одна покупка по 40 евро в месяц кажется почти незаметной. Вторая - тоже. Но телефон, мебель, техника и праздничные покупки легко превращаются в четыре обязательства общей суммой 220 евро ежемесячно. Магазины показывают каждую рассрочку отдельно, а семейный бюджет оплачивает их одновременно.

Поэтому проверять нужно не только новый договор. Выпишите все уже действующие платежи и дату их окончания. Затем проведите стресс-тест: сможете ли вы платить три месяца, если доход временно сократится на 20% или появится незапланированный расход? Это не прогноз беды, а проверка запаса прочности.

Новые правила требуют более серьёзной оценки кредитоспособности, однако кредитор видит данные, предусмотренные его процедурой, а не все бытовые цели семьи. Только сам покупатель знает, что через два месяца предстоит ремонт автомобиля, переезд или ежегодный страховой платёж.

Календарь с несколькими ежемесячными обязательствами и расчётом семейного бюджета
Несколько «маленьких» рассрочек нужно считать как один общий обязательный платёж.

Второе скрытое последствие: рассрочка меняет сам выбор товара

Когда цена разбита на месяцы, разница между моделями выглядит меньше. Смартфон за 720 евро - это 60 евро в месяц, за 900 - 75. Доплата кажется равной цене двух обедов, хотя за год это всё те же 180 евро. Так рассрочка подталкивает не просто купить раньше, а подняться на ступень выше, чем требовал исходный сценарий.

Полезный приём - сначала выбрать товар и предельный бюджет так, будто рассрочки не существует. Затем отдельно выбрать способ оплаты. Если более дорогая модель появилась в корзине только после показа «небольшого платежа», вернитесь к сравнению функций: какую конкретную пользу дадут дополнительные 180 евро за весь срок?

Возврат товара и кредит - связанные, но не одинаковые процессы

Покупатель может вернуть товар по правилам магазина или дистанционной торговли, но это не повод считать кредит автоматически закрытым. Нужно получить подтверждение отмены финансирования, проверить возврат аванса и комиссий, а затем убедиться, что в графике не осталось платежей. Если деньги сначала возвращаются кредитору, срок зачисления может отличаться от обычного возврата на карту.

То же относится к досрочному погашению. Право погасить кредит раньше не означает, что достаточно перевести приблизительный остаток. Запросите точную сумму на конкретную дату и документ о полном исполнении обязательств. Для покупок вне ЕС порядок определяется местным законом и договором.

Проверка договора рассрочки, условий возврата и гарантии перед покупкой
До подтверждения заказа проверьте не только график, но и процедуру возврата, досрочного погашения и закрытия договора.

Кому рассрочка действительно может быть выгодна

  • Техника нужна сейчас, а не «когда-нибудь». Холодильник сломался, рабочий ноутбук необходим для дохода, а покупка не может ждать накопления полной суммы.
  • Полная цена совпадает с лучшей рыночной. Нет обязательной страховки, комиссии, платной карты и потери скидки.
  • Деньги на покупку уже есть. Рассрочка сохраняет резерв, но вы способны закрыть долг без нового займа.
  • График короче срока полезного использования. Платежи закончатся задолго до того, как вещь потребует замены.

Кому лучше заплатить сразу или отложить покупку

  • Решение держится только на размере платежа. Если полная цена кажется слишком высокой, разбивка не делает товар дешевле.
  • Уже есть несколько обязательств. Новый платёж съедает резерв и повышает риск просрочки при небольшом сбое дохода.
  • Рассрочка ведёт к более дорогой модели. Дополнительные функции не нужны, но ежемесячная разница выглядит безобидно.
  • Условия нельзя спокойно прочитать до заказа. Неясны комиссии, страховка, штрафы, возврат или способ закрытия договора.
  • Товар покупается ради акции. Сначала проверьте историю цены и альтернативы: «0%» не компенсирует искусственно завышенную стоимость.

Чек-лист перед кнопкой «Оформить»

  1. Запишите полную сумму всех платежей, включая аванс, комиссии, страховки и обслуживание карты или счёта.
  2. Сравните её с лучшей ценой той же комплектации при обычной оплате у надёжных продавцов.
  3. Проверьте годовую процентную ставку и общую стоимость кредита, а не только рекламные «0%».
  4. Уточните, какие услуги обязательны, а от каких можно отказаться без изменения цены.
  5. Сложите новый платёж со всеми действующими рассрочками и подписками; проведите стресс-тест бюджета.
  6. Прочитайте правила просрочки, досрочного погашения, возврата товара и закрытия кредита.
  7. Проверьте, кто именно выдаёт кредит и куда обращаться со спором; правила зависят от страны.
  8. Спросите себя, выбрали бы вы тот же товар по той же полной цене, если бы пришлось платить сразу.

Новые правила ЕС с 20 ноября делают рынок кредита прозрачнее, и это хорошая новость. Но лучшая защита всё равно начинается с простой смены масштаба: вместо «75 евро в месяц» увидеть «900 евро плюс условия». Рассрочка может быть удобным инструментом, если цена честная, покупка нужна, а резерв остаётся. Если же схема скрывает дорогой товар за маленьким платежом, пауза до оформления - уже экономия.

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