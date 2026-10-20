20 октября 2026, 15:01

Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии

Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии

airBaltic получила разрешение американского суда привлечь ещё 35 млн евро кредита для продолжения работы во время реструктуризации. Для пассажиров это означает, что компания получает дополнительное финансирование для выполнения рейсов. Однако её долговые проблемы пока не решены.

В понедельник, 19 октября, суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил оставшуюся часть первого транша финансирования airBaltic. Как сообщил LETA представитель авиакомпании Аугуст Зилбертс, ранее перевозчик уже получил 140 млн евро. Теперь первый транш в размере 175 млн евро одобрен полностью. Сообщение о решении суда опубликовано также в международной деловой прессе.

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Что это за деньги

Речь идёт о специальном кредите для компании, которая проходит финансовую реорганизацию под контролем суда. Его называют DIP-финансированием.

Проще говоря, airBaltic нужны деньги на текущую работу, пока она договаривается с кредиторами и партнёрами о своих обязательствах. Компания продолжает продавать билеты и выполнять рейсы, но одновременно перестраивает свои финансы. Такой кредит должен помочь ей пройти этот период.

Общий предусмотренный объём финансирования - до 350 млн евро. Однако это не означает, что вся сумма уже поступила на счета. Следующие части - до 125 млн и до 50 млн евро - зависят от выполнения условий реструктуризации и дополнительных судебных решений. EURx

Почему вопрос решает суд в США

airBaltic добровольно начала процедуру Chapter 11 - финансовую реорганизацию по американскому законодательству. Она позволяет компании продолжать деятельность и договариваться об изменении долговых обязательств под судебным контролем.

Начало такой процедуры не равнозначно закрытию авиакомпании. Её цель - добиться финансовой структуры, с которой перевозчик сможет работать дальше. При этом успешный исход ещё предстоит обеспечить: окончательный план реорганизации должен получить отдельное одобрение суда.

Что меняется для пассажиров

По заявлению airBaltic, билеты и бронирования остаются действительными, продажа билетов и обслуживание пассажиров продолжаются. Само начало судебной процедуры не требует от клиентов каких-либо действий.

Одобрение нового финансирования помогает поддерживать работу перевозчика. Однако воспринимать его как гарантию неизменного расписания на весь период реструктуризации нельзя: финансовое оздоровление компании и выполнение конкретного рейса - разные вопросы.

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Пассажирам следует ориентироваться на уведомления о своём бронировании. Само по себе решение суда о кредите не означает отмену рейсов или необходимость переоформлять билеты.

Что это означает для компании

airBaltic получает дополнительное время и средства для переговоров. Но новый кредит не списывает прежние долги и сам создаёт обязательство по возврату денег.

Финансирование организовано Strategic Value Partners; среди заявленных участников - Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management. Первоначально объявленная ставка составляла SOFR плюс восемь процентных пунктов - около 12% годовых на момент объявления сделки. Это дорогой источник средств, а не обычная финансовая поддержка без обязательств.

Предстоящие изменения затрагивают и сотрудников. Ещё 5 октября airBaltic сообщила о подготовке сокращения примерно 500–700 рабочих мест на базах в Риге, Вильнюсе и Таллине. Поэтому сохранение полётов не означает сохранения компании в прежнем размере. r

Что это означает для Латвии

Латвийскому государству принадлежит 88,37% airBaltic, Lufthansa - 10%. Поэтому исход реструктуризации важен и для государства как акционера.

Одобрение этих 35 млн евро само по себе не является решением выделить такую сумму из бюджета Латвии: речь идёт о привлечении кредита у финансовых организаций. Но это также не означает, что государство уже избавилось от всех рисков, связанных с авиакомпанией.

Для страны практическая задача - сохранить устойчивого перевозчика и авиасообщение, одновременно добившись жизнеспособной модели его работы. airBaltic использует Ригу как пересадочный узел и является крупнейшей авиакомпанией стран Балтии.

Таким образом, решение суда - важный промежуточный шаг: airBaltic получает доступ к дополнительному финансированию, но впереди остаются переговоры, сокращение расходов и утверждение окончательного плана. Компания рассчитывает завершить реструктуризацию примерно к середине 2027 года.

 

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