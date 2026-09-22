22 сентября 2026, 09:55 Mixnews\SKYTRAX

Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic

Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic

Международная авиационная организация Skytrax опубликовала результаты World Airline Awards 2026 - одного из самых известных пассажирских рейтингов авиакомпаний. Главный титул в этом году получила Singapore Airlines, а латвийская airBaltic заняла 87-е место в мировом Top 100, опустившись сразу на десять строчек по сравнению с прошлым годом, сообщает SKYTRAX

При этом мировой рейтинг показывает лишь часть картины: airBaltic одновременно признана лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а также получила ещё две региональные награды.

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Кто вошёл в десятку лучших

Первое место досталось Singapore Airlines, поднявшейся со второй позиции в рейтинге 2025 года. Прошлогодний лидер Qatar Airways теперь занимает второе место, а Cathay Pacific сохранила третью строчку.

Первая десятка выглядит так:

  1. Singapore Airlines
  2. Qatar Airways
  3. Cathay Pacific Airways
  4. ANA All Nippon Airways
  5. Turkish Airlines
  6. Emirates
  7. Air France
  8. Hainan Airlines
  9. Japan Airlines
  10. Korean Air

Таким образом, в десятке особенно заметно доминирование азиатских перевозчиков. Из европейских авиакомпаний туда вошли Turkish Airlines и Air France, а Ближний Восток представлен Qatar Airways и Emirates.

Singapore Airlines получила звание лучшей авиакомпании мира не впервые. В 2026 году перевозчик также победил в категориях «Лучший эконом-класс» и «Лучшее питание в эконом-классе», а его кресло первого класса признано лучшим в мире.

Qatar Airways, несмотря на потерю первого места в общем зачёте, осталась лидером в бизнес-классе, а Cathay Pacific получила награду за лучший кабинный экипаж. Лучшей авиакомпанией мира по качеству первого класса стала Air France, а Emirates вновь отличилась системой развлечений на борту.

Что произошло с airBaltic

В глобальном рейтинге результат латвийского перевозчика выглядит хуже прошлогоднего. airBaltic занимает 87-е место против 77-го в 2025 году. Непосредственно перед ней расположилась итальянская Air Dolomiti, следом - австралийская Jetstar Airways.

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Однако у airBaltic есть и гораздо более приятные результаты. В региональном рейтинге Skytrax латвийская компания стала №1 среди авиакомпаний Восточной Европы, опередив Air Serbia, Georgian Airways, Bulgaria Air и TAROM.

Более того, airBaltic получила сразу три награды Skytrax 2026:

  • лучшая авиакомпания Восточной Европы;
  • лучший кабинный экипаж Восточной Европы;
  • лучшая бюджетная авиакомпания Восточной Европы.

Поэтому падение на десять мест в глобальном Top 100 не означает, что airBaltic провалила рейтинг: на региональном уровне перевозчик, напротив, оказался лидером сразу в нескольких категориях.

Как составляется рейтинг Skytrax

World Airline Awards часто неофициально называют «авиационным Оскаром». В отличие от экспертных рейтингов безопасности или финансовой устойчивости, здесь оценивается прежде всего опыт самих пассажиров. Skytrax подчёркивает, что победителей выбирают клиенты авиакомпаний.

Исследование 2026 года проводилось с сентября 2025-го по август 2026 года. В нём участвовали пассажиры более чем из 100 стран, оценивавшие свыше 300 авиакомпаний. В расчёт принимается широкий спектр впечатлений от путешествия - обслуживание в аэропорту и на борту, комфорт кресел, питание, развлечения, Wi-Fi и другие составляющие пассажирского сервиса.

Любопытно, что крупнейшие американские авиакомпании вновь остались далеко от первой десятки: Delta Air Lines заняла 26-е место, United Airlines - 45-е. Лучший результат среди перевозчиков Северной Америки показала Air Canada - 17-е место.

В отдельных номинациях результаты также заметно отличаются от общего рейтинга. Например, самой чистой авиакомпанией мира в 2026 году Skytrax признала тайваньскую STARLUX Airlines, а первое место за обслуживание пассажиров в аэропортах получила японская ANA.

 

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