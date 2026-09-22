Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic

Международная авиационная организация Skytrax опубликовала результаты World Airline Awards 2026 - одного из самых известных пассажирских рейтингов авиакомпаний. Главный титул в этом году получила Singapore Airlines, а латвийская airBaltic заняла 87-е место в мировом Top 100, опустившись сразу на десять строчек по сравнению с прошлым годом, сообщает SKYTRAX

При этом мировой рейтинг показывает лишь часть картины: airBaltic одновременно признана лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а также получила ещё две региональные награды.

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Кто вошёл в десятку лучших

Первое место досталось Singapore Airlines, поднявшейся со второй позиции в рейтинге 2025 года. Прошлогодний лидер Qatar Airways теперь занимает второе место, а Cathay Pacific сохранила третью строчку.

Первая десятка выглядит так:

Singapore Airlines Qatar Airways Cathay Pacific Airways ANA All Nippon Airways Turkish Airlines Emirates Air France Hainan Airlines Japan Airlines Korean Air

Таким образом, в десятке особенно заметно доминирование азиатских перевозчиков. Из европейских авиакомпаний туда вошли Turkish Airlines и Air France, а Ближний Восток представлен Qatar Airways и Emirates.

Singapore Airlines получила звание лучшей авиакомпании мира не впервые. В 2026 году перевозчик также победил в категориях «Лучший эконом-класс» и «Лучшее питание в эконом-классе», а его кресло первого класса признано лучшим в мире.

Qatar Airways, несмотря на потерю первого места в общем зачёте, осталась лидером в бизнес-классе, а Cathay Pacific получила награду за лучший кабинный экипаж. Лучшей авиакомпанией мира по качеству первого класса стала Air France, а Emirates вновь отличилась системой развлечений на борту.

Что произошло с airBaltic

В глобальном рейтинге результат латвийского перевозчика выглядит хуже прошлогоднего. airBaltic занимает 87-е место против 77-го в 2025 году. Непосредственно перед ней расположилась итальянская Air Dolomiti, следом - австралийская Jetstar Airways.

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Однако у airBaltic есть и гораздо более приятные результаты. В региональном рейтинге Skytrax латвийская компания стала №1 среди авиакомпаний Восточной Европы, опередив Air Serbia, Georgian Airways, Bulgaria Air и TAROM.

Более того, airBaltic получила сразу три награды Skytrax 2026:

лучшая авиакомпания Восточной Европы;

лучший кабинный экипаж Восточной Европы;

лучшая бюджетная авиакомпания Восточной Европы.

Поэтому падение на десять мест в глобальном Top 100 не означает, что airBaltic провалила рейтинг: на региональном уровне перевозчик, напротив, оказался лидером сразу в нескольких категориях.

Как составляется рейтинг Skytrax

World Airline Awards часто неофициально называют «авиационным Оскаром». В отличие от экспертных рейтингов безопасности или финансовой устойчивости, здесь оценивается прежде всего опыт самих пассажиров. Skytrax подчёркивает, что победителей выбирают клиенты авиакомпаний.

Исследование 2026 года проводилось с сентября 2025-го по август 2026 года. В нём участвовали пассажиры более чем из 100 стран, оценивавшие свыше 300 авиакомпаний. В расчёт принимается широкий спектр впечатлений от путешествия - обслуживание в аэропорту и на борту, комфорт кресел, питание, развлечения, Wi-Fi и другие составляющие пассажирского сервиса.

Любопытно, что крупнейшие американские авиакомпании вновь остались далеко от первой десятки: Delta Air Lines заняла 26-е место, United Airlines - 45-е. Лучший результат среди перевозчиков Северной Америки показала Air Canada - 17-е место.

В отдельных номинациях результаты также заметно отличаются от общего рейтинга. Например, самой чистой авиакомпанией мира в 2026 году Skytrax признала тайваньскую STARLUX Airlines, а первое место за обслуживание пассажиров в аэропортах получила японская ANA.