20 сентября 2026, 11:08

Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку

Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку

Singapore Airlines признана лучшей авиакомпанией мира по итогам World Airline Awards 2026. Сингапурский перевозчик вернулся на вершину рейтинга Skytrax, опередив Qatar Airways и Cathay Pacific. А лучшим европейским перевозчиком стала Turkish Airlines - она заняла пятое место в мировом рейтинге.

Результаты ежегодной премии World Airline Awards были объявлены 18 сентября в Лондоне. Рейтинг составляется на основе масштабного международного опроса пассажиров, поэтому премию Skytrax нередко называют своего рода «авиационным Оскаром».

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В исследовании этого года приняли участие более 24,8 млн путешественников, которые оценивали свыше 300 авиакомпаний. Опрос проходил с сентября 2025-го по август 2026 года.

Singapore Airlines вернула себе первое место

Для Singapore Airlines это уже шестая победа в главной номинации Skytrax. Последний раз перевозчик становился лучшей авиакомпанией мира в 2023 году. В 2025-м первое место занимала Qatar Airways, а Singapore Airlines была второй.

Одной главной наградой сингапурцы не ограничились. В 2026 году компания также получила титулы лучшей авиакомпании Азии, лучшей авиакомпании мира по экономклассу и лучшей по питанию в экономклассе. Кроме того, Singapore Airlines заняла второе место в категории лучших бортпроводников, сообщает SKYTRAX

Глава Singapore Airlines Го Чун Фонг назвал награду свидетельством профессионализма сотрудников компании и поблагодарил пассажиров за поддержку.

Кто вошел в первую десятку

Второе место в мировом рейтинге заняла Qatar Airways. Катарский перевозчик при этом сохранил звание авиакомпании с лучшим бизнес-классом, а также получил новую награду Skytrax за лучший Wi-Fi на борту. Business Insider

На третьей строчке расположилась Cathay Pacific из Гонконга, которую также признали авиакомпанией с лучшими бортпроводниками. Четвертое место досталось японской ANA, а пятерку лидеров замкнула Turkish Airlines. SKYTRAX

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Первая десятка выглядит так:

  1. Singapore Airlines - Сингапур
  2. Qatar Airways - Катар
  3. Cathay Pacific Airways - Гонконг
  4. ANA All Nippon Airways - Япония
  5. Turkish Airlines - Турция
  6. Emirates - ОАЭ
  7. Air France - Франция
  8. Hainan Airlines - Китай
  9. Japan Airlines - Япония
  10. Korean Air - Южная Корея.

Skytrax официально признал Turkish Airlines лучшей авиакомпанией Европы в 2026 году, и в общемировом рейтинге она находится на пятом месте. Air France действительно седьмая в мире, но получила звание лучшего перевозчика Западной Европы, а также награды за лучший первый класс и питание в лаунже первого класса.

При этом европейские компании заметно уступают азиатским и ближневосточным: четыре первых места достались перевозчикам из Сингапура, Катара, Гонконга и Японии.

Американских авиакомпаний в топ-20 нет

Еще одна примечательная особенность рейтинга - ни один перевозчик из США не вошел в первую двадцатку. Лучшей авиакомпанией Северной Америки Skytrax признал Air Canada, которая заняла 17-е место в мире.

При этом американские перевозчики получили награды в отдельных категориях. Например, Delta Air Lines признана лучшей авиакомпанией Северной Америки по эконом- и бизнес-классу, а также получила награды за работу персонала и бортпроводников в регионе.

Любопытны и другие победители. Emirates вновь стала лучшей по развлечениям на борту, тайваньская EVA Air - по премиальному экономклассу, STARLUX Airlines признана самой чистой авиакомпанией мира, а AirAsia - лучшим лоукостером, заключает SKYTRAX

Таким образом, рейтинг 2026 года снова демонстрирует заметное доминирование азиатских и ближневосточных перевозчиков: семь компаний из первой десятки представляют Азию, еще две - Ближний Восток, и только одна - Европу, если следовать региональной классификации Skytrax.

 

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