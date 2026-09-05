Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Эстония решила продать государственную почтово-логистическую компанию Eesti Post, работающую под брендом Omniva. На публичном закрытом аукционе выставят все 100% акций, а стартовая цена установлена на уровне 52 млн евро. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 27 ноября 2026 года.

Omniva - это не только почтовый оператор Эстонии. Компания работает во всех трех странах Балтии, а ее международная логистическая сеть охватывает более десяти стран. В 2025 году оборот Eesti Post составил 155 млн евро, а группа доставила в странах Балтии около 36 млн отправлений.

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Решение отказаться от государственной собственности правительство Эстонии приняло 6 апреля. Министр региональных дел и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас заявил, что продажа позволит государству сократить участие в предпринимательских и инвестиционных рисках. Одновременно новый собственник, по его словам, сможет активнее привлекать инвестиции, развивать услуги и укреплять позиции Omniva на рынке.

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Террас также подчеркнул, что государству не обязательно владеть почтовым оператором: его главная задача - регулировать отрасль и обеспечивать соблюдение установленных требований. При этом сама продажа не отменит обязательства по универсальной почтовой услуге.

Для клиентов это означает, что доставка писем, газет и других периодических изданий на дом должна сохраниться и после смены владельца. Соответствующие требования закреплены в эстонском законодательстве, поэтому новый собственник не сможет просто отказаться от этой услуги.

Omniva активно работает и в Латвии. В 2025 году местная компания SIA Omniva получила оборот 24,321 млн евро - на 4,3% больше, чем годом ранее. Теперь дальнейшее развитие всей группы будет зависеть от того, кто приобретет государственную компанию и какие планы у нового владельца.