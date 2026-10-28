Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига

Elron

Эстонская государственная железнодорожная компания Elron планирует модернизировать три дизельных поезда, курсирующих между Тарту и Ригой, чтобы повысить комфорт пассажиров и привлечь больше людей на маршрут. Кроме того, компания рассчитывает сдавать составы в аренду латвийскому перевозчику Vivi. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

На модернизацию Elron намерена направить часть государственных средств, выделенных на обслуживание маршрута Тарту - Рига. Дополнительные деньги остались в распоряжении компании, поскольку запустить второй ежедневный рейс пока не удалось из-за нехватки поездов.

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Государство выделяет Elron 2 млн евро в год на обслуживание маршрута с двумя ежедневными рейсами в каждом направлении. В этом году компания также получила 300 000 евро на подготовительные работы. По расчётам Elron, при сохранении одного ежедневного рейса выделенных на этот год средств хватит и на обновление трёх поездов.

В компании считают, что повышение комфорта поможет увеличить пассажиропоток между Тарту и Ригой. Дополнительный доход можно будет получать и от аренды поездов в Латвии. Это позволит эффективнее покрывать расходы на обслуживание маршрута, пояснил руководитель Elron Лаури Бетлем.

Возможность аренды связана с тендером латвийского пассажирского перевозчика Vivi, который ищет дизельные поезда для трёх маршрутов: между границей Литвы и Ригой через Даугавпилс, между Ригой и Валгой, а также между Ригой и Даугавпилсом. Тендер пока продолжается.

«Мы подали предложение для маршрута Рига - Даугавпилс - Рига, поскольку нынешний прямой поезд Таллинн - Рига прибывает в столицу Латвии примерно в 21:00, а отправляется обратно в 7:30 утра. В это время поезд не используется, поэтому было бы разумно задействовать его в работе. Это также расширило бы возможности поездок для эстонских пассажиров в центральную и юго-восточную части Латвии», - рассказала руководитель отдела по работе с клиентами Elron Кристи Унт.

Что изменится в поездах

Elron планирует обновить сиденья в трёх составах, оборудовать каждое место розеткой и заменить столики на более длинные. В вагонах обычного класса появятся подставки для ног, а в первом классе заменят ковровое покрытие. Кроме того, компания намерена обновить внешний вид одного из поездов. Также рассматривается возможность оборудовать места для багажа и установить торговый автомат.

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При этом капитальной перестройки составов не будет: речь идёт об ограниченном объёме внутренних работ, пояснила Унт.

Модернизация трёх поездов обойдётся примерно в 756 000 евро с учётом небольшого резерва - в среднем по 252 000 евро на состав. Вместе с расходами на обслуживание маршрута общая сумма составит чуть менее 2,2 млн евро, что не превышает объём государственного финансирования Elron на этот год.

Приступить к работам компания сможет после возвращения в эксплуатацию четырёхвагонного дизельного поезда, отправленного на восстановление после ДТП в 2025 году. По прогнозам Elron, это произойдёт в начале ноября.

До конца 2026 года компания планирует закупить все необходимые материалы, а монтажные работы начать в начале 2027 года, по мере освобождения поездов от работы на маршрутах.

Сейчас Elron имеет разрешение на эксплуатацию в Латвии трёх двухвагонных и одного трёхвагонного поезда. Ещё три трёхвагонных состава ожидают разрешения Европейского железнодорожного агентства.

Elron начал обслуживать маршрут Тарту - Рига в январе 2026 года, выполняя один рейс в день. Запустить второй ежедневный рейс планируется после завершения работ на железнодорожной инфраструктуре на участке Тапа - Тарту и выхода на линию новых электропоездов Škoda. Освободившиеся дизельные составы можно будет направить на маршрут в Ригу. По данным государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee, это станет возможным в феврале 2027 года.