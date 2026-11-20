1.

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Психолог: ваш сарказм - это бессознательное желание оскорблять людей.

Я: сознательное.

2.

Подметил интересный факт:

Раньше наручные часы вставали.

А теперь они садятся

3.

Решили с другом пить креативно.

Включили спортивную трансляцию. Договорились: если забивает команда, за которую болеем, - пьём водку. Если противники - пиво.

Минут за 20 накидались в слюни.

Баскетбол - дело такое.

4.

Замесила тесто и поставила его набухать. Чтоб ему не было одиноко, набухалась вместе с ним.

5.

Руководитель клиники беседует с представителем рекламной фирмы:

- Про нашу клинику распускают слухи, что правильный диагноз у нас ставят только после вскрытия.

Придумайте текст, опровергающий эту наглую клевету. Чтобы завтра этот текст был на крупном баннере при входе в нашу клинику.

На следующий день руководитель клиники читает текст на плакате при входе в здание клиники:

«В нашей клинике правильный диагноз ставят ещё до вскрытия».

6.

Корнет придумал загадку: «Чем дама похожа на крепость? Обе сдаются после долгой осады».

Ржевский на балу - княгине:

- Сударыня, загадка! Чем вы похожи на крепость?

- Не знаю, поручик.

- И я забыл. Но корнет говорит, вас брали всем полком.

7.

Ученые одного из университетов доказали, что хорошее настроение, ощущение радости и счастья продлевает жизнь на 10 лет! А ученые другого университета доказали, что употребление алкоголя сокращает жизнь на 6 лет. Ну что же, и плюс четыре года к жизни это совсем неплохо!

8.

Завтрак: половина варёного яйца, кожура одного помидора и одного огурца.

Обед: пареный кабачок, варёная морковь, немного куриного паштета.

Ужин: рисовая каша без соли и специй.

- Это новая крутая диета?

- Да! Она называется «доедать за младенцем»

9.

Завтрак из пророщенного овса и обезжиренного йогурта придаст вам достаточно сил на весь путь до ближайшей бургерной.

10.

- Папа, мама! По телевизору про одну тетю сказали «светская львица». А как эта самая «светская львица» будет одним словом?

Папа:

- Ты ещё слишком маленький, чтобы такие слова знать.

11.

«Больше не повторится» - в совете директоров NVIDIA заверили, что гетеросексуальный секс противоречит политике компании.

12.

На чём бы мы генерили прикольные видосики про Дженсена Хуанга, если бы не Дженсен Хуанг?

13.

Безвыходных ситуаций не бывает, бывают ситуации без выходных.