Лучшие анекдоты недели и 18 лет

1.

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На свидании учительница воскресной школы отказывается от вина:

- Что я потом скажу детям?

От сигареты тоже:

- Что я скажу детям?

Но у своего дома приглашает мужчину зайти, и они проводят вместе прекрасную ночь.

Утром он спрашивает:

- А что же теперь вы скажете детям?

- Что отлично провести время можно и без выпивки с сигаретами.

2.

У травоядных форма зрачка горизонтальная, чтобы лучше сканировать горизонт. У хищника форма зрачка вертикальная, чтобы лучше фокусироваться на жертве. А у человека круглая, чтобы лучше офигевать от происходящего.

3.

Я позвонил на работу из тюрьмы, чтобы сказать им, почему не смог прийти. Они, чёрт возьми, внесли за меня залог, и заставили выйти на работу!

4.

Однажды мой сосед по квартире читал хоррор детектив, дочитал до середины, испугался и выкинул книгу в море. Я купил точно такую же книгу, немного искупал её в морской воде и подложил в ящик соседа.

5.

Если в учебнике истории вашей страны только подвиги, победы, открытия и достижения, значит, ваши историки вам врут.

6.

Покупатель рассматривает часы:

- Вы говорите, их изготовление стоит двадцать долларов?

- Именно.

- И продаёте вы их тоже за двадцать?

- Совершенно верно.

- Но на чём же вы тогда зарабатываете?

- На ремонте.

7.

Приезжая в село, Таня больше всего любила пса Тузика. Он один не спрашивал у неё, когда она наконец выйдет замуж.

8.

Начальник заставил меня обучить нейросеть, которая должна была меня заменить.

Я передал ей всё, что умею.

Теперь она шесть часов делает вид, что работает, а потом просит другую нейросеть закончить задание.

Её уже дважды повысили.

9.

- Помни, она найдет двадцать таких как ты, прежде чем ты найдешь одну такую как она!

- Ты только что сказала, что в мире в двадцать раз больше нормальных мужчин, чем женщин?

10.

Попрошу этот год к моему возрасту не прибавлять, я им почти не пользовался!

11.

- Милана, а какое самое яркое воспоминание твоего детства, которое ты не можешь забыть до сих пор?

- Отсутствие боли в коленях и спине.

12.

- У кота был запор. Вчера ходили с ним в ветеринарную клинику.

- Что сказал ветеринар?

- Проблема решилась сама в очереди у кабинета.

- Как это?

- Подошёл мужик с питбулем… Короче, запор у кота прошёл моментально!