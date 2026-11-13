Лучшие анекдоты недели и 18 лет

1.
На свидании учительница воскресной школы отказывается от вина:
- Что я потом скажу детям?
От сигареты тоже:
- Что я скажу детям?
Но у своего дома приглашает мужчину зайти, и они проводят вместе прекрасную ночь.
Утром он спрашивает:
- А что же теперь вы скажете детям?
- Что отлично провести время можно и без выпивки с сигаретами.
2.
У травоядных форма зрачка горизонтальная, чтобы лучше сканировать горизонт. У хищника форма зрачка вертикальная, чтобы лучше фокусироваться на жертве. А у человека круглая, чтобы лучше офигевать от происходящего.
3.
Я позвонил на работу из тюрьмы, чтобы сказать им, почему не смог прийти. Они, чёрт возьми, внесли за меня залог, и заставили выйти на работу!
4.
Однажды мой сосед по квартире читал хоррор детектив, дочитал до середины, испугался и выкинул книгу в море. Я купил точно такую же книгу, немного искупал её в морской воде и подложил в ящик соседа.
5.
Если в учебнике истории вашей страны только подвиги, победы, открытия и достижения, значит, ваши историки вам врут.
6.
Покупатель рассматривает часы:
- Вы говорите, их изготовление стоит двадцать долларов?
- Именно.
- И продаёте вы их тоже за двадцать?
- Совершенно верно.
- Но на чём же вы тогда зарабатываете?
- На ремонте.
7.
Приезжая в село, Таня больше всего любила пса Тузика. Он один не спрашивал у неё, когда она наконец выйдет замуж.
8.
Начальник заставил меня обучить нейросеть, которая должна была меня заменить.
Я передал ей всё, что умею.
Теперь она шесть часов делает вид, что работает, а потом просит другую нейросеть закончить задание.
Её уже дважды повысили.
9.
- Помни, она найдет двадцать таких как ты, прежде чем ты найдешь одну такую как она!
- Ты только что сказала, что в мире в двадцать раз больше нормальных мужчин, чем женщин?
10.
Попрошу этот год к моему возрасту не прибавлять, я им почти не пользовался!
11.
- Милана, а какое самое яркое воспоминание твоего детства, которое ты не можешь забыть до сих пор?
- Отсутствие боли в коленях и спине.
12.
- У кота был запор. Вчера ходили с ним в ветеринарную клинику.
- Что сказал ветеринар?
- Проблема решилась сама в очереди у кабинета.
- Как это?
- Подошёл мужик с питбулем… Короче, запор у кота прошёл моментально!