Лучшие анекдоты недели и квартира

1.
Почему мы говорим «спать как младенец», если младенцы просыпаются каждые два часа и кричат от ужаса, что они существуют? Я хочу спать как дед после обеда - монументально и с оттенком вечности
2.
Если после смерти вашего любимого кота ваша жена просто рыдала, а через три дня притащила откуда то другого, не сомневайтесь, после вашей смерти случится нечто похожее.
3.
Во Франции любой школьник может бесплатно позволить себе Луи Витон и Ролекс. А вы и дальше слушайте сказки про загнивающую Европу.
4.
Благодаря социальным сетям вы слишком привыкли к тому, что можно оскорблять людей, не получая за это по морде.
Майк Тайсон
5.
Чиновники призваны служить на благо Общества.
Но их не встретишь в Общественном транспорте.
Наверное, они образуют какое-то другое Общество, на чьё благо они и служат.
6.
- Чтобы выставить на аукцион ваши фамильные драгоценности, Вы должны доказать их происхождение.
- Они были честно украдены моим дедушкой из Лувра ещё в 2026-м году.
7.
- А вы знаете, что такое осенний поцелуй?
- Узнаете, если вовремя не перейдёте на зимнюю резину!
8.
На парижской толкучке:
- А вы точно украли этот Louis Vuitton из бутика, а не перепродаёте китайское?
- Мадам, я что, похож на мошенника?
9.
Как определить, что женщина способна Вам изменить? Поднесите к ее губам зеркальце. Если запотело - способна!
10.
Провели опрос «Раздражает ли вас в магазинах ценник за 100 грамм?»
Отвечаю: Да, раздражает! Сумма получается слишком большая. Давно пора переходить на ценники за 10 грамм.
11.
Дама пожаловалась, что её постоянно домогаются в рабочее время.
Ей предложили прекратить удалёнку.
12.
Сколько ни пей витаминов, а тонус всё равно поднимают деньги.
13.
- Как живут работящие люди?
- С трудом!
14.
- Мужики, я вот подумал - а ведь внутри у Винни-Пуха были опилки… Значит он съел Буратино…
- Опять ты, Петрович, какой-то херни накурился…
15.
Творожная масса - это творожный импульс, деленный на творожную скорость.