Лучшие анекдоты недели и квартира

1.

Подписка на юмор Получайте новые мемы и юмор Самые смешные материалы Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Почему мы говорим «спать как младенец», если младенцы просыпаются каждые два часа и кричат от ужаса, что они существуют? Я хочу спать как дед после обеда - монументально и с оттенком вечности

2.

Если после смерти вашего любимого кота ваша жена просто рыдала, а через три дня притащила откуда то другого, не сомневайтесь, после вашей смерти случится нечто похожее.

3.

Во Франции любой школьник может бесплатно позволить себе Луи Витон и Ролекс. А вы и дальше слушайте сказки про загнивающую Европу.

4.

Благодаря социальным сетям вы слишком привыкли к тому, что можно оскорблять людей, не получая за это по морде.

Майк Тайсон

5.

Чиновники призваны служить на благо Общества.

Но их не встретишь в Общественном транспорте.

Наверное, они образуют какое-то другое Общество, на чьё благо они и служат.

6.

- Чтобы выставить на аукцион ваши фамильные драгоценности, Вы должны доказать их происхождение.

- Они были честно украдены моим дедушкой из Лувра ещё в 2026-м году.

7.

- А вы знаете, что такое осенний поцелуй?

- Узнаете, если вовремя не перейдёте на зимнюю резину!

8.

На парижской толкучке:

- А вы точно украли этот Louis Vuitton из бутика, а не перепродаёте китайское?

- Мадам, я что, похож на мошенника?

9.

Как определить, что женщина способна Вам изменить? Поднесите к ее губам зеркальце. Если запотело - способна!

10.

Провели опрос «Раздражает ли вас в магазинах ценник за 100 грамм?»

Отвечаю: Да, раздражает! Сумма получается слишком большая. Давно пора переходить на ценники за 10 грамм.

11.

Дама пожаловалась, что её постоянно домогаются в рабочее время.

Ей предложили прекратить удалёнку.

12.

Сколько ни пей витаминов, а тонус всё равно поднимают деньги.

13.

- Как живут работящие люди?

- С трудом!

14.

- Мужики, я вот подумал - а ведь внутри у Винни-Пуха были опилки… Значит он съел Буратино…

- Опять ты, Петрович, какой-то херни накурился…

15.

Творожная масса - это творожный импульс, деленный на творожную скорость.