Лучшие анекдоты недели и кличка собаки

1.
В автобусе женщина разговаривала по громкой связи. Я подошёл к ней и сказал: «Иди обратно в постель, милая». Ей пришлось как-то неловко оправдываться, и - о чудо! - она выключила громкую связь и перешла на шёпот.
Если вы разговариваете по громкой связи, ваш разговор становится моим.
2.
Запомните, дети:
Десять заповедей были даны человеку, чтобы он их сам соблюдал, а не для того, чтобы он следил за тем, как их соблюдают другие.
3.
Вопрос армянскому радио:
- Где находится ваша штаб-квартира?
Ответ:
- Штаб находится в Ереване, а квартиры - по всей Москве.
4.
Как провести незабываемый вечер:
1. Проведите вечер.
2. Не забывайте его.
5.
Суд в Париже по поводу недавних массовых беспорядков. Судья спрашивает подсудимого:
- Объясните, зачем вы сожгли пять машин, разбили витрину и закидали полицию камнями?
- Ваша честь, произошла чудовищная ошибка! Я думал, это официальная реконструкция Великой французской революции!
- Допустим. Но зачем вы притащили к президентскому дворцу гильотину?
- Ну какая же реконструкция без внимания к деталям..
6.
Дама в магазине стоит у полки со сладостями уже полчаса. Подходит консультант:
- Вам помочь выбрать?
- Нет. Мне - помочь уйти…
7.
А я в своё время думал, что Эйчар - это кличка собаки
8.
Как говорит главврач психиатрической лечебницы: «Сейчас точно не понятно, по какую сторону дверей больше психов»
9.
- Кристина, ты свой IQ проверяла?
- Проверяла.
- И какой?
- Положительный.
10.
Алкоголь твой враг!
Раздели с ним ужин.
11.
Много лет назад завёл собаку. Она не пьет алкоголь, не курит, во дворе радуется жизни… Как она это делает?
12.
- У тебя две любовницы, и они никогда не били тебя на почве ревности?
- Никогда! Они любят смотреть, как это делает моя жена.
13.
Дебет с кредитом не сходятся, а дебил с кретином запросто.
14.
Когда мужчине говорят, что у него прекрасная жена, он гордо говорит:
– Сам выбирал!
Когда женщине говорят, что у неё прекрасный муж, она гордо говорит:
– Сама воспитала!
15.
- Вчера был на концерте известного рэпера, так там из-за давки пострадало много людей.
- Я не знала, что ты любишь рэп.
- Нет, я просто работаю на “Скорой помощи”