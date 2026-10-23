Лучшие анекдоты недели и кличка собаки

1.

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В автобусе женщина разговаривала по громкой связи. Я подошёл к ней и сказал: «Иди обратно в постель, милая». Ей пришлось как-то неловко оправдываться, и - о чудо! - она выключила громкую связь и перешла на шёпот.

Если вы разговариваете по громкой связи, ваш разговор становится моим.

2.

Запомните, дети:

Десять заповедей были даны человеку, чтобы он их сам соблюдал, а не для того, чтобы он следил за тем, как их соблюдают другие.

3.

Вопрос армянскому радио:

- Где находится ваша штаб-квартира?

Ответ:

- Штаб находится в Ереване, а квартиры - по всей Москве.

4.

Как провести незабываемый вечер:

1. Проведите вечер.

2. Не забывайте его.

5.

Суд в Париже по поводу недавних массовых беспорядков. Судья спрашивает подсудимого:

- Объясните, зачем вы сожгли пять машин, разбили витрину и закидали полицию камнями?

- Ваша честь, произошла чудовищная ошибка! Я думал, это официальная реконструкция Великой французской революции!

- Допустим. Но зачем вы притащили к президентскому дворцу гильотину?

- Ну какая же реконструкция без внимания к деталям..

6.

Дама в магазине стоит у полки со сладостями уже полчаса. Подходит консультант:

- Вам помочь выбрать?

- Нет. Мне - помочь уйти…

7.

А я в своё время думал, что Эйчар - это кличка собаки

8.

Как говорит главврач психиатрической лечебницы: «Сейчас точно не понятно, по какую сторону дверей больше психов»

9.

- Кристина, ты свой IQ проверяла?

- Проверяла.

- И какой?

- Положительный.

10.

Алкоголь твой враг!

Раздели с ним ужин.

11.

Много лет назад завёл собаку. Она не пьет алкоголь, не курит, во дворе радуется жизни… Как она это делает?

12.

- У тебя две любовницы, и они никогда не били тебя на почве ревности?

- Никогда! Они любят смотреть, как это делает моя жена.

13.

Дебет с кредитом не сходятся, а дебил с кретином запросто.

14.

Когда мужчине говорят, что у него прекрасная жена, он гордо говорит:

– Сам выбирал!

Когда женщине говорят, что у неё прекрасный муж, она гордо говорит:

– Сама воспитала!

15.

- Вчера был на концерте известного рэпера, так там из-за давки пострадало много людей.

- Я не знала, что ты любишь рэп.

- Нет, я просто работаю на “Скорой помощи”