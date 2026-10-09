9 октября 2026, 16:58

Лучшие анекдоты недели и соревнование

Лучшие анекдоты недели и соревнование

1.

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- Доктор, у меня навязчивая идея. Мне кажется, что все вокруг хотят меня обмануть.
- Успокойтесь, голубчик! Вы здоровы. Вам не кажется. С вас 15 тысяч.

2.

Жена подходит к мужу
- Милый, нам нужно поговорить.
- Что я натворил?

Муж подходит к жене
- Дорогая, нам нужно поговорить.
- Что ты натворил?

3.

Разница между ИИ и людьми та, что ИИ может признать свои ошибки, вернуться к предыдущим выводам, и начать рассуждать сначала. Поэтому люди смеются над ИИ.

4.

Разговаривает еврейская пара:
- Мойша, а можно я задам вопрос?
- Какой?
- Когда мы пойдём в ресторан?
- Нельзя.

5.

Протестующие школьники в Париже украли канистру с бензином для поджогов, но не смогли открыть крышку с защитой от детей и животных и начали пинать её ногами.
Протестующие требуют как можно скорее провести реформу образования.

6.

Заболел зуб. Пошел проверить - вырвали. Второй заболел - пошел проверить - вырвали. Голова заболела. Не, никуда не пойду.

7.

У нас только одна проблема – большой палец правой руки устает показывать, как нам всем зашибись.

8.

Деньги не пахнут и деньгами не пахнет - какая ощутимая и обидная разница.

9.

- Изя, мне сон приснился. Я в ресторане с шикарной блондинкой. Она говорит: «Поехали ко мне». И тут этот гой мне счет приносит. Пришлось проснуться.

10.

Немножко странно, что Трамп до сих пор не переименовал английский язык в «американский»…

11.

- Ты женился по любви?
- Да нет. Скорее всего по тестостерону.

12.

Не подскажите, как перевести деньги из моих фантазий на карточку?

13.

Быть умным - это большое проклятие. Ты понимаешь правила игры, анализирует закономерность и тебе приходится притворяться тупым, чтобы выжить.

14.

- Розочка! А выпить у нас что-нибудь есть?
- Есть. Чай есть цейлонский.
- А что-нибудь покрепче?
- Ну, возьми новый пакетик.

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