Лучшие анекдоты недели и друзья

1.

Подписка на юмор Получайте новые мемы и юмор Самые смешные материалы Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Висит бумажка на двери подъезда:

«Уважаемые жильцы! Огромная просьба - закрывайте за собой двери. А то в наш подъезд любят заходить посторонние люди со всеми вытекающими из них последствиями.»

2.

Если человеку с «неконтролируемой» агрессией хорошо зарядить в скворечник, то выяснится, что агрессию он хорошо контролирует.

3.

Это какими же невероятными оптимистами надо быть, чтобы сейчас отдавать свои деньги на ремонт многоквартирного дома, который запланирован на 2045-й год!

4.

- Блиииин, как спать хочется…

- Что ты знаешь про «хочется спать», салага? Вот я пришла с двойной смены, рухнула на кровать и проспала 16 часов, потом вышла на улицу в киоск, который под окном, хлебушка купить, и увидела, что киоска нету. Он ночью СГОРЕЛ НАХЕР. Приезжали пожарные, скорая, эвакуировали весь первый этаж нашего дома. Вопли сирен, топот людей, киоск этот ломали опять же. Так я ничего этого не услышала. ПОТОМУ ЧТО Я ХОТЕЛА СПАТЬ.

5.

- В Приморье во время прогулки по парку Драконов пять девушек прогнали медведя!

- Во-первых, не «прогнали», а «не сумели догнать», а во-вторых - компании из пяти слегка выпивших девушек действительно боятся даже медведи…

6.

Искусственный интеллект изобрели армяне, ещё 100 лет назад. Отвечал на все вопросы, назывался Армянское радио.

7.

Бывают такие женщины. Мало того, что она доска - так ещё и бревно

8.

Разговор двух пианисток:

- Вот нафига тебе немецкий, все нормальные люди английский учат, а ты убиваешься… не понимаю

- Блин, достали вы все уже ко мне прикапываться. Хочу Бетховена в оригинале играть!!!

9.

Судя по цене на красную икру, нерка и горбуша ездят ее метать в клинику «Мать и дитя»

10.

Один коллега пожаловался мне, что он единственный, кому не повысили зарплату. Я сказал ему: «Кто молчит, тот ничего не получает», - он пошел в отдел кадров и был уволен. Оказалось, что ему не повысили зарплату, потому что его должны были уволить - просто забыли это сделать.

11.

Вместе с рыданиями, надрывающими силиконовую грудь, из-под наклеенных ресниц по ботоксным губам потекла слеза.

А все из-за того, что гелевый ноготь сломался, зацепившись за нарощенные волосы…

12.

- Скажите, а когда будет следующий всемирный потоп?

- Не знаю, там дата плавающая.

13.

Вот почему когда я говорю девушкам, что хожу в тренажерку, они сразу начинают тыкать мну в пресс и лапать бицепсы? Я ж не хватаю их за жопу, если узнаю, что они в фитнесс ходят?

14.

А вот почему вместо того чтобы получить премию за отлично выполненные 99% работы ты отгребаешь по полной за 1% косяк? Это я про уборку по дому. Да и вообще про жизнь…

15.

- Моему коту на меня плевать, он вообще такой же, как все мужики!!!

- Пьет пиво и смотрит телевизор?

- Нет! Я его люблю, забочусь о нем, расчесываю, купаю, кормлю, чешу за ушком, целую и обнимаю, а эта козлина спит с моей соседкой!!!