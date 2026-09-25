Лучшие анекдоты недели и носки

1.
Электронные сигареты помогают людям привыкнуть сосать у роботов
2.
Тот факт, что в последнее время миллиардеры начинают выступать против ИИ, может указывать на то, что ИИ предложил им перераспределение богатств как способ решения проблем.
3.
- Сейчас вы пройдете тест на IQ.
- А почему десятка с палочкой?
- Тест завершен.
4.
- Дорогой, у нас в выходные будет итальянская вечеринка. Я приготовлю лазанью.
- А это что ещё такое?
- Ну, это как «Наполеон», только с мясом.
5.
Пригласили программиста в банк, говорят, мол, нужно сделать вот этот проект. Программист подумал:
- Это обойдётся вам в 100 000 ежемесячно.
- Откат 50%, будете передавать лично мне.
- Тогда вам придётся платить 200 000.
- Вы совсем дурной? Мы будем платить вам 500 000!
6.
Сегодня я понял, что значит быть настоящим петербуржцем. Это когда ты выходишь с закрытым зонтом под легкий накрапывающий дождик и думаешь себе: «Не буду открывать зонт, ну разве это дождь?»
7.
Ещё целый год до пенсии. Думаю:
- Вот проснуться бы завтра, а вот она, пенсия! На работу не надо!
В голову тут же пришла очередная мысль (что будет через несколько лет):
- Вот проснуться бы завтра…
8.
Рынок труда делится на две категории:
- Работа чёрная, зарплата белая.
- Работа белая, зарплата чёрная.
9.
Как производители вазелина зарабатывают на жизнь? Я купила коробочку в 2006 и она ещё на 80% полная.
10.
Пока пил и выдавал высказывания, все знали, что это по пьяни. Когда поняли, что бросил пить, и болтаешь трезвый, то выгнали с работы, и сказали: нам дураки не нужны.
11.
- Подруга! Ты чего такая довольная?
- Думала, что муж любовницу завёл, поэтому не ночевал дома. А он всего навсего в вытрезвитель угодил.
12.
Подскажите, как мне перевести сумму денег с головы на мой банковский счет?
13.
Жильцы одного многоквартирного дома пожаловались, что во время приема душа не удается отрегулироать воду, то холодная, то горячая. В следующем месяце они получили платежку, где была указана дополнительная услуга - душ » Шарко».
14.
- Слышь, братан, в натуре не пойму зачем Марк Цукерберг купил инстаграм за миллиард баксов, если мог его бесплатно скачать в эппсторе?
- Ну ты ваще! Как он его скачает в эппсторе, если у него самсунг?
15.
-Простите,я потерял свою малолетнюю дочку в вашем торговом центре. Можно сделаю объявление по радио?
-Конечно
Наклоняется к микрофону:
-Я веган.