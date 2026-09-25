25 сентября 2026, 16:58

Лучшие анекдоты недели и носки

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Лучшие анекдоты недели и носки

1.

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Электронные сигареты помогают людям привыкнуть сосать у роботов

2.

Тот факт, что в последнее время миллиардеры начинают выступать против ИИ, может указывать на то, что ИИ предложил им перераспределение богатств как способ решения проблем.

3.

- Сейчас вы пройдете тест на IQ.
- А почему десятка с палочкой?
- Тест завершен.

4.

- Дорогой, у нас в выходные будет итальянская вечеринка. Я приготовлю лазанью.
- А это что ещё такое?
- Ну, это как «Наполеон», только с мясом.

5.

Пригласили программиста в банк, говорят, мол, нужно сделать вот этот проект. Программист подумал:
- Это обойдётся вам в 100 000 ежемесячно.
- Откат 50%, будете передавать лично мне.
- Тогда вам придётся платить 200 000.
- Вы совсем дурной? Мы будем платить вам 500 000!

6.

Сегодня я понял, что значит быть настоящим петербуржцем. Это когда ты выходишь с закрытым зонтом под легкий накрапывающий дождик и думаешь себе: «Не буду открывать зонт, ну разве это дождь?»

7.

Ещё целый год до пенсии. Думаю:
- Вот проснуться бы завтра, а вот она, пенсия! На работу не надо!
В голову тут же пришла очередная мысль (что будет через несколько лет):
- Вот проснуться бы завтра…

8.

Рынок труда делится на две категории:
- Работа чёрная, зарплата белая.
- Работа белая, зарплата чёрная.

9.

Как производители вазелина зарабатывают на жизнь? Я купила коробочку в 2006 и она ещё на 80% полная.

10.

Пока пил и выдавал высказывания, все знали, что это по пьяни. Когда поняли, что бросил пить, и болтаешь трезвый, то выгнали с работы, и сказали: нам дураки не нужны.

11.

- Подруга! Ты чего такая довольная?
- Думала, что муж любовницу завёл, поэтому не ночевал дома. А он всего навсего в вытрезвитель угодил.

12.

Подскажите, как мне перевести сумму денег с головы на мой банковский счет?

13.

Жильцы одного многоквартирного дома пожаловались, что во время приема душа не удается отрегулироать воду, то холодная, то горячая. В следующем месяце они получили платежку, где была указана дополнительная услуга - душ » Шарко».

14.

- Слышь, братан, в натуре не пойму зачем Марк Цукерберг купил инстаграм за миллиард баксов, если мог его бесплатно скачать в эппсторе?
- Ну ты ваще! Как он его скачает в эппсторе, если у него самсунг?

15.

-Простите,я потерял свою малолетнюю дочку в вашем торговом центре. Можно сделаю объявление по радио?
-Конечно
Наклоняется к микрофону:
-Я веган.

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