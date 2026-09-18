Лучшие анекдоты недели и банкомат

1.

Сказала своему, что хочу умереть с ним в один день. Теперь этот идиот не садится ко мне в машину.

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2.

Мы живём в интересное время. Но неинтересное мне нравилось больше.

3.

Вышла на балкон. Начала петь. Соседи закидали яблоками и картошкой. Завтра опять пойду - мне ещё нужны яйца и помидоры.

4.

Если в кране нет воды - значит это подъемный кран.

5.

- Дорогой, перед свадьбой ты обещал любовь, как в кино. Мы поженились, где комплименты, цветы, подарки?

- Это был трейлер. Теперь начинается фильм ужасов: быт, ипотека, дети.

6.

Как авторитетно подчеркнул муж Мелании Трамп: «Если бы я тогда был президентом, Иисуса Христа не распяли бы!»

7.

Табличка на двери:

«Туалет не работает! Завтра починят, не ссыте!»

8.

Когда бухаешь, все кричат: «Завязывай!»

Как только бросишь пить, вздыхают: «Лучше б пил».

9.

Наблюдаю перед окнами детский сад у которого стены три года назад покрашены на четверть от общей площади (одно крыло из четырех) и задумываюсь что может стоит сгонять посмотреть дачки у директора и завхоза в какой цвет покрашены?

10.

Если зубная щетка утром не помещается во рту, значит она не зубная, а обувная.

11.

Трамп пообещал выплатить каждому взрослому американцу по 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев на промежуточных выборах. Ранее ради победы демократов на промежуточных выборах Байден выплатил за счет бюджета все студенческие долги американцев. Промежуточные выборы обходятся американскому бюджету всё дороже.

12.

В следующей раскладушке от айфон посередине огромного раскладного экрана будет дырка, чтобы люди могли смотреть себе под ноги.

13.

Любовь приходит и уходит. И после нее становится как-то чище… Домработницу у нас Любой зовут.

14.

Чаще всего именно «двоечники» требуют, чтобы к ним относились безоценочно.

15.

- Как избавиться от отморозков?

- Дайте им жару!

16.

- А я своего врага разрезала на куски и засунула в холодильник.

- Ужас. Тебя же посадят… Надолго…

- За что?.. За торт?