Лучшие анекдоты недели и банкомат

1.
Сказала своему, что хочу умереть с ним в один день. Теперь этот идиот не садится ко мне в машину.
2.
Мы живём в интересное время. Но неинтересное мне нравилось больше.
3.
Вышла на балкон. Начала петь. Соседи закидали яблоками и картошкой. Завтра опять пойду - мне ещё нужны яйца и помидоры.
4.
Если в кране нет воды - значит это подъемный кран.
5.
- Дорогой, перед свадьбой ты обещал любовь, как в кино. Мы поженились, где комплименты, цветы, подарки?
- Это был трейлер. Теперь начинается фильм ужасов: быт, ипотека, дети.
6.
Как авторитетно подчеркнул муж Мелании Трамп: «Если бы я тогда был президентом, Иисуса Христа не распяли бы!»
7.
Табличка на двери:
«Туалет не работает! Завтра починят, не ссыте!»
8.
Когда бухаешь, все кричат: «Завязывай!»
Как только бросишь пить, вздыхают: «Лучше б пил».
9.
Наблюдаю перед окнами детский сад у которого стены три года назад покрашены на четверть от общей площади (одно крыло из четырех) и задумываюсь что может стоит сгонять посмотреть дачки у директора и завхоза в какой цвет покрашены?
10.
Если зубная щетка утром не помещается во рту, значит она не зубная, а обувная.
11.
Трамп пообещал выплатить каждому взрослому американцу по 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев на промежуточных выборах. Ранее ради победы демократов на промежуточных выборах Байден выплатил за счет бюджета все студенческие долги американцев. Промежуточные выборы обходятся американскому бюджету всё дороже.
12.
В следующей раскладушке от айфон посередине огромного раскладного экрана будет дырка, чтобы люди могли смотреть себе под ноги.
13.
Любовь приходит и уходит. И после нее становится как-то чище… Домработницу у нас Любой зовут.
14.
Чаще всего именно «двоечники» требуют, чтобы к ним относились безоценочно.
15.
- Как избавиться от отморозков?
- Дайте им жару!
16.
- А я своего врага разрезала на куски и засунула в холодильник.
- Ужас. Тебя же посадят… Надолго…
- За что?.. За торт?