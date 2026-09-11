Лучшие анекдоты недели и работа в школе

1.

- Как на работе отличить лень от выгорания?

- Если вообще ничего не хочется - это выгорание. Если работать неохота, но на интернет силы есть - это лень.

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2.

Грузчик Василий, прочитав на ящике с товаром надпись «ОСТОРОЖНО НЕ БРОСАТЬ!», со всей дури зафигарил им о пол. Вот она, волшебная сила знаков препинания!

3.

«Мужчины легко проживут без женщин»

Легко, говорите? Ну, ну.

Сухая статистика профессий, где преобладают женщины:

- Астрологи 90%

- Коучи по самопознанию 93%

- Нейл-мастера 88%

- Феи Таро 91%

- Тета-хилеры 99%

- Экспертки по марафонам желаний 98%

Что вы будете делать без них?

4.

Люба работала продавщицей в цветочном магазине, поэтому ухажёры на свидание приносили ей колбасу.

5.

Я ни разу не встречала в регистратуре поликлиники сотрудницу, которая производила бы впечатление человека, желающего мне жить.

6.

Сколько нужно программистов, чтобы вкрутить лампочку? Ответ прост: общее число программистов минус число программистов, которые не нужны, чтобы вкрутить лампочку.

7.

Как показывает практика, если долго и упорно всё оптимизировать, то в итоге ничего не останется

8.

Дайте ребёнку ножницы, и через два часа он искромсает всё в вашем доме. Дайте старику страну, и через два года он искромсает вашу планету.

9.

Самой коварной манипуляцией учителей было утверждение, что если мы не будем учиться, то станем мусорщиками, - при этом они почему-то забывали упомянуть, что мусорщики зарабатывают гораздо больше, чем сами учителя.

10.

Каждый раз, когда я встречаю в ленте очередной пост о безумно талантливой актрисе, добившейся творческого успеха, то на фото она с приятно обнаженными, или хотя бы смело выглядывающими из декольте сиськами. Начинаю подозревать, что смелые сиськи и творческий успех как-то тесно связаны…

11.

С развитием ИИ взломать какой-то сервис стало проще, чем отменить на него платную автоподписку.

12.

Интересно, почему в неприятных и сложных ситуациях мужчина вспоминает не жену, а женщину лёгкого поведения?

13.

С возрастом начинают нравиться и женщины за 50. Только сейчас начал задумываться, а зачем я раньше подороже брал?

14.

Алкоголь, это такая штука, которая отодвигает ощущение смерти подальше, а саму смерть поближе.

15.

В отличие от искусственного интеллекта естественный идиотизм не требует обучения