Лучшие анекдоты недели и работа в школе

1.
- Как на работе отличить лень от выгорания?
- Если вообще ничего не хочется - это выгорание. Если работать неохота, но на интернет силы есть - это лень.
2.
Грузчик Василий, прочитав на ящике с товаром надпись «ОСТОРОЖНО НЕ БРОСАТЬ!», со всей дури зафигарил им о пол. Вот она, волшебная сила знаков препинания!
3.
«Мужчины легко проживут без женщин»
Легко, говорите? Ну, ну.
Сухая статистика профессий, где преобладают женщины:
- Астрологи 90%
- Коучи по самопознанию 93%
- Нейл-мастера 88%
- Феи Таро 91%
- Тета-хилеры 99%
- Экспертки по марафонам желаний 98%
Что вы будете делать без них?
4.
Люба работала продавщицей в цветочном магазине, поэтому ухажёры на свидание приносили ей колбасу.
5.
Я ни разу не встречала в регистратуре поликлиники сотрудницу, которая производила бы впечатление человека, желающего мне жить.
6.
Сколько нужно программистов, чтобы вкрутить лампочку? Ответ прост: общее число программистов минус число программистов, которые не нужны, чтобы вкрутить лампочку.
7.
Как показывает практика, если долго и упорно всё оптимизировать, то в итоге ничего не останется
8.
Дайте ребёнку ножницы, и через два часа он искромсает всё в вашем доме. Дайте старику страну, и через два года он искромсает вашу планету.
9.
Самой коварной манипуляцией учителей было утверждение, что если мы не будем учиться, то станем мусорщиками, - при этом они почему-то забывали упомянуть, что мусорщики зарабатывают гораздо больше, чем сами учителя.
10.
Каждый раз, когда я встречаю в ленте очередной пост о безумно талантливой актрисе, добившейся творческого успеха, то на фото она с приятно обнаженными, или хотя бы смело выглядывающими из декольте сиськами. Начинаю подозревать, что смелые сиськи и творческий успех как-то тесно связаны…
11.
С развитием ИИ взломать какой-то сервис стало проще, чем отменить на него платную автоподписку.
12.
Интересно, почему в неприятных и сложных ситуациях мужчина вспоминает не жену, а женщину лёгкого поведения?
13.
С возрастом начинают нравиться и женщины за 50. Только сейчас начал задумываться, а зачем я раньше подороже брал?
14.
Алкоголь, это такая штука, которая отодвигает ощущение смерти подальше, а саму смерть поближе.
15.
В отличие от искусственного интеллекта естественный идиотизм не требует обучения