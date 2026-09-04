4 сентября 2026, 16:58

Лучшие анекдоты недели и лето 2027

Лучшие анекдоты недели и лето 2027

1.

Спасибо, что пчел разрешили регистрировать группами, а не индивидуально!

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2.

«Не можешь изменить обстоятельства - измени свое отношение к ним» (с) Марк Аврелий.
«Не можешь изменить обстоятельства - измени название» (с) Трамп.

3.

Умер Трамп и попал в Рай. Смотрит, вокруг одни котлы и ангелы с рогами.
- Почему в Раю котлы и такие странные ангелы? - спрашивает у ангела Трамп.
- Мы Ад переименовали! - отвечает «ангел».

4.

- Алло, это Ветслужба? Я бы хотел зарегистрировать кроликов в своём подсобном хозяйстве…
- Хорошо. Сколько их у вас?
- Пятнадцать…
- Сколько?…
- Семнадцать…
- Пятнадцать, или семнадцать?
- Двадцать один…

5.

1 сентября удивительный праздник - день, когда те, кто мечтает хотя бы на денёк вернуться в школу, провожают туда тех, кому идти в школу совсем не хочется.

6.

Начался сентябрь. И нас интересует единственный вопрос:
Когда уже весна и майские праздники?

7.

Прилетают шведские зэки в Эстонию отбывать наказание:
- О боже, Томас! Это что за ужас?! Я не хочу тут находиться! Это какой-то ад!
- Бьёрн, дружище, это пока только аэропорт.

8.

Госдолг США превысил 40 триллионов долларов. Но мало кто знает, что, достигнув величины 65,536 триллиона, 16-битный счетчик долга переполнится и обнулится. Ждать совсем недолго.

9.

- Биологи - просто куча клеток, которые говорят о других клетках.
- А физики - куча атомов, которые говорят о других атомах!
- Гуманитарии - это просто куча.

10.

Иду себе, никого не трогаю. Мимо цыганка с дитем капризным проходит. Говорит мелкому: «будешь баловаться - тебя этот дядька заберёт»… Похоже, в отпуск пора, раз мной уже цыгане пугают

11.

Владельца колбасного цеха спрашивают
- Что самое натуральное и полезное в вашей колбасе?
- Вы веревочку вокруг хвостика видели?

12.

Рокфеллеру понадобилась срочная пересадка сердца.
- Есть, - говорят ему, - отличное сердце для пересадки. Фермер, 25 лет, всю жизнь не пил, не курил, ел здоровую пищу.
- А еще что-нибудь?
- Ну, есть сердце депутата. 60 лет, все вредные привычки в наличии.
- Отлично, давайте второе.
- Но почему???
- Я хочу сердце, которым никогда не пользовались.

13.

Трамп решил переименовать нашу планету, только вот никак не может выбрать между двух наипрекраснейших варианта: Американская Земля или Трампия.

14.

Кто-то продал состав леса заграницу и радуется.
Кто-то купил колбасу в магазине, посмотрел на состав и загрустил.
Важно правильно выбирать состав!

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