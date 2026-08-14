Лучшие анекдоты недели и живот

1.

Два богомола лежат в постели. Один, со слезами на глазах, говорит:

- Я знаю, мне осталось несколько мгновений, сейчас ты мне откусишь голову- но это того стоило, я ни о чем не жалею…

- Успокойся, так поступают только самки…

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2.

- На перекрестке с пешеходным переходом столкнулись BMV пьяного начальника полиции и Lexus обдолбанного прокурора города. Кому дали пять лет общего режима?

- Пешеходу, снимавшему это на китайский смартфон.

3.

Мексика, конечно, удивительная страна. 130 миллионов населения, все сплошь Сантьяго, Диего, Марии, Себастьяны да Матео. А президент - Шейнбаум…

4.

Дай человеку рыбу и он будет сыт один день.

Подари ему удочку и он будет сыт всю жизнь.

Дай человеку ссуду на удочку и он станет твоим должником.

Продай ему подписку на удочку, аналитику и облачный сервис рыбных мест и он станет постоянным источником дохода.

5.

Почему полигамия у нас запрещена? Ведь трём женщинам легче содержать мужика, чем одной!

6.

Как остановить «утечку мозгов»? Никак: человек с мозгами всегда найдет как утечь.

7.

Интересно, когда появится профессия «переделывальщик за нейросетями»?

8.

Юрий Лоза не существует. Это выдумки плоскоземельщиков.

9.

Дональд Трамп заявил, что закончит с летом в течение месяца.

10.

Работник кладбища, который всегда писал отзывы на маркетплейсах, на могиле очередного покойника написал «Пришёл вовремя, упакован хорошо!»

11.

Если от ума у нас одно горе, значит министерство образования хочет сделать нас счастливыми

12.

- Мама, папа, вы столько лет вместе, а я ни разу не слышал, как вы ругаетесь!

- Мы делаем это молча.

13.

Трамп известен, в том числе, как автор книги «Искусство заключать сделки». После окончания президентского срока планируется выпуск второй части - «Искусство говорить о заключении сделок»

14.

Брэд Питт вышел из алкогольной завязки после 7 лет трезвости. Кто я такой, чтобы быть лучше Брэда Питта?!

15.

Кто-то должен жить тяжело, чтобы кто-то другой мог жить легко.

16.

Начальник попросил нейросеть составить краткий итог двухчасового совещания.

Она написала:

- Можно было не собираться.