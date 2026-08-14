Лучшие анекдоты недели и живот

1.
Два богомола лежат в постели. Один, со слезами на глазах, говорит:
- Я знаю, мне осталось несколько мгновений, сейчас ты мне откусишь голову- но это того стоило, я ни о чем не жалею…
- Успокойся, так поступают только самки…
2.
- На перекрестке с пешеходным переходом столкнулись BMV пьяного начальника полиции и Lexus обдолбанного прокурора города. Кому дали пять лет общего режима?
- Пешеходу, снимавшему это на китайский смартфон.
3.
Мексика, конечно, удивительная страна. 130 миллионов населения, все сплошь Сантьяго, Диего, Марии, Себастьяны да Матео. А президент - Шейнбаум…
4.
Дай человеку рыбу и он будет сыт один день.
Подари ему удочку и он будет сыт всю жизнь.
Дай человеку ссуду на удочку и он станет твоим должником.
Продай ему подписку на удочку, аналитику и облачный сервис рыбных мест и он станет постоянным источником дохода.
5.
Почему полигамия у нас запрещена? Ведь трём женщинам легче содержать мужика, чем одной!
6.
Как остановить «утечку мозгов»? Никак: человек с мозгами всегда найдет как утечь.
7.
Интересно, когда появится профессия «переделывальщик за нейросетями»?
8.
Юрий Лоза не существует. Это выдумки плоскоземельщиков.
9.
Дональд Трамп заявил, что закончит с летом в течение месяца.
10.
Работник кладбища, который всегда писал отзывы на маркетплейсах, на могиле очередного покойника написал «Пришёл вовремя, упакован хорошо!»
11.
Если от ума у нас одно горе, значит министерство образования хочет сделать нас счастливыми
12.
- Мама, папа, вы столько лет вместе, а я ни разу не слышал, как вы ругаетесь!
- Мы делаем это молча.
13.
Трамп известен, в том числе, как автор книги «Искусство заключать сделки». После окончания президентского срока планируется выпуск второй части - «Искусство говорить о заключении сделок»
14.
Брэд Питт вышел из алкогольной завязки после 7 лет трезвости. Кто я такой, чтобы быть лучше Брэда Питта?!
15.
Кто-то должен жить тяжело, чтобы кто-то другой мог жить легко.
16.
Начальник попросил нейросеть составить краткий итог двухчасового совещания.
Она написала:
- Можно было не собираться.