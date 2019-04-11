Спорт

19:41
Латвийские хоккеисты были близки к сенсации, но уступили шведам

ЭКСКЛЮЗИВ

20:32
«Распустил парламент — теперь скучно не будет!»: латвийцы о распоряжениях Зеленского

ЧП

21:18
Мошенничество на 100 тысяч евро: в Юрмале задержали директора школы

ЛАТВИЯ

20:31
Латвию накрыла жара: по всей стране — температурные рекорды

ЛАТВИЯ

17:23
Ремонтные работы на улице Чака: по тротуарам ездят автобусы

Спорт

19:41
Латвийские хоккеисты были близки к сенсации, но уступили шведам

ЭКСКЛЮЗИВ

20:32
«Распустил парламент — теперь скучно не будет!»: латвийцы о распоряжениях Зеленского
Мошенничество на 100 тысяч евро: в Юрмале задержали директора школы
Латвию накрыла жара: по всей стране — температурные рекорды
Ремонтные работы на улице Чака: по тротуарам ездят автобусы
Генпрокурор: Борданс хочет подчинить прокуратуру и другие службы безопасности
Премьер-министр Украины объявил об уходе в отставку

ЭКСКЛЮЗИВ

18:23
Кандидат в президенты о смене власти: лучшее лекарство — давление общества

ЛАТВИЯ

18:06
Директора юрмальской школы подозревают в мошенничестве

ЛАТВИЯ

17:49
Министр подозревает бывшего мужа Чакши в коррупции

ЛАТВИЯ

17:23
Ремонтные работы на улице Чака: по тротуарам ездят автобусы

В МИРЕ

17:16
Зеленский задекларировал недвижимость в Италии и Великобритании

Лента новостей

Лента новостей

Эксклюзив

«Распустил парламент — теперь скучно не будет!»: латвийцы о распоряжениях Зеленского
20 Май, 20:32
«Распустил парламент — теперь скучно не будет!»: латвийцы о распоряжениях Зеленского
Кандидат в президенты о смене власти: лучшее лекарство — давление общества
20 Май, 18:23
Кандидат в президенты о смене власти: лучшее лекарство — давление общества
Политолог: роспуск Рады для Зеленского — возможность стать политическим тяжеловесом
20 Май, 16:23
Политолог: роспуск Рады для Зеленского — возможность стать политическим тяжеловесом
Охлобыстин на Baltkom: министр иностранных дел сделал весь латвийский народ «п****асами»
20 Май, 13:10
Охлобыстин на Baltkom: министр иностранных дел сделал весь латвийский народ «п****асами»
Эксперт: народ на своей шкуре испытает «конец евроденег». Страшно даже подумать!
20 Май, 10:43
Эксперт: народ на своей шкуре испытает «конец евроденег». Страшно даже подумать!
Марафон Tet стал причиной больших пробок
19 Май, 12:26
Марафон Tet стал причиной больших пробок
И.о. мэра Риги Буров: без Рижской думы телеканалам не о чем было бы говорить
19 Май, 12:00
И.о. мэра Риги Буров: без Рижской думы телеканалам не о чем было бы говорить
Ученый на Baltkom: алкоголики уничтожают свой мозг
18 Май, 20:24
Ученый на Baltkom: алкоголики уничтожают свой мозг

Латвия

Латвию накрыла жара: по всей стране — температурные рекорды
20 Май, 20:31
Латвию накрыла жара: по всей стране — температурные рекорды
Директора юрмальской школы подозревают в мошенничестве
20 Май, 18:06
Директора юрмальской школы подозревают в мошенничестве
17:49
Министр подозревает бывшего мужа Чакши в коррупции
17:23
Ремонтные работы на улице Чака: по тротуарам ездят автобусы
16:51
Назначена дата избрания президента Латвии
14:53
Эмир Кустурица выступит в Юрмале на фестивале Summertime 7 августа
14:46
Нацблок хочет запретить ношение георгиевских ленточек
14:45
Генпрокурор: Борданс хочет подчинить прокуратуру и другие службы безопасности
13:38
Стала известна дата выборов президента Латвии
13:24
Huawei может лишиться доступа к Google
13:14
«Потерянный» депутат Рижской думы Толстой связался с KNAB

В мире

Ученые выяснили, почему океан Плутона до сих пор не замерз
20 Май, 21:42
Ученые выяснили, почему океан Плутона до сих пор не замерз
«Спайдермен» попытался залезть на Эйфелеву башню — ее закрыли
20 Май, 19:38
«Спайдермен» попытался залезть на Эйфелеву башню — ее закрыли
19:19
Последний сезон «Игры престолов» стал самым дорогим -15 млн за серию
18:26
Премьер-министр Украины объявил об уходе в отставку
17:16
Зеленский задекларировал недвижимость в Италии и Великобритании
16:21
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
15:03
Собчак взяли на новую работу
12:33
Ариана Гранде попала под суд из-за фото
11:01
Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
10:50
Пешком на инаугурацию и селфи с женой: Зеленский стал официальным президентом Украины
09:57
Вышла последняя серия «Игры престолов». Что важно знать

ЧП

Мошенничество на 100 тысяч евро: в Юрмале задержали директора школы
20 Май, 21:18
Мошенничество на 100 тысяч евро: в Юрмале задержали директора школы
Пожар в Олайнском крае продолжается уже больше суток
20 Май, 15:35
Пожар в Олайнском крае продолжается уже больше суток
В Лимбажи пропала 14-летняя девочка
17 Май, 17:44
В Лимбажи пропала 14-летняя девочка
ФОТО: тяжелое ДТП на Таллинском шоссе, водителя зажало в машине
14 Май, 19:17
ФОТО: тяжелое ДТП на Таллинском шоссе, водителя зажало в машине
«Они хотят, чтобы мы платили дань»: в Курземе сожгли четыре машины владельца кафе
14 Май, 17:39
«Они хотят, чтобы мы платили дань»: в Курземе сожгли четыре машины владельца кафе
Трамвай тащил мужчину 10 метров: для спасения пришлось поднимать вагон
14 Май, 16:01
Трамвай тащил мужчину 10 метров: для спасения пришлось поднимать вагон
Авария в Даугавпилском крае: погиб человек
14 Май, 11:35
Авария в Даугавпилском крае: погиб человек
Авария на американских горках в Саласпилсе: пострадали дети
14 Май, 08:35
Авария на американских горках в Саласпилсе: пострадали дети

Бизнес

Эксперты советуют латвийцам заказывать машины из Европы
3 Май, 21:20
Эксперты советуют латвийцам заказывать машины из Европы
Минфин: развитие экономики замедляется, а доходы населения растут
30 Апрель, 20:41
Минфин: развитие экономики замедляется, а доходы населения растут
15:29
Закрытие Деглавского моста обходится RS в лишние 5000 евро ежедневно
11:45
Белоруссия приостановила поставки топлива в Латвию
17:03
Норвегия инвестирует в Латвию 100 миллионов евро
15:23
Бизнесмен обвинил латвийский Swedbank в отмывании 36 млн евро
12:15
Должников в Латвии оказалось больше, чем предсказывала СГД
13:47
Нарушения в налоговой сфере будут караться еще суровее
18:11
Архитектор: перестройка дамбы AB под концертный зал обойдется недорого
12:05
«Swedbank внес меня в черный список:» бизнесмену не открывают счет в Латвии
09:41
Зарплата Кучинскиса в кресле премьера в прошлом году выросла на 7000 евро

Культура

Джон Уик 3: Гарри Поттер в мире киллеров
17 Май, 19:02
Джон Уик 3: Гарри Поттер в мире киллеров
13 мая спектакль «Танго Эспланада» покажут в Риге, а потом он отправится покорять Америку
11 Май, 20:47
13 мая спектакль «Танго Эспланада» покажут в Риге, а потом он отправится покорять Америку
Биограф Игорь Оболенский  раскроет тайны королев экрана
11 Май, 13:37
Биограф Игорь Оболенский  раскроет тайны королев экрана
Авторы саундтрека к «Голодные игры» выступят на фестивале Summertime в Юрмале
10 Май, 15:07
Авторы саундтрека к «Голодные игры» выступят на фестивале Summertime в Юрмале
В сети появился первый трейлер фильма «Оно 2»
10 Май, 10:23
В сети появился первый трейлер фильма «Оно 2»
Marvel топит «Титаник»: Кэмерон поздравил создателей «Мстителей» с рекордными сборами
9 Май, 15:04
Marvel топит «Титаник»: Кэмерон поздравил создателей «Мстителей» с рекордными сборами
В Риге выступит российская группа Shortparis
7 Май, 14:21
В Риге выступит российская группа Shortparis
Заявка на рекорд Гиннеса: чем может заинтересовать фортепиано из Вентспилса?
2 Май, 10:59
Заявка на рекорд Гиннеса: чем может заинтересовать фортепиано из Вентспилса?

Woman

Выбор редакции: «Ночь музеев» — десять самых интересных объектов
15 Май, 19:34
Выбор редакции: «Ночь музеев» — десять самых интересных объектов
Николай Дроздов: “А я в отместку оседлал бегемота…”
15 Май, 13:24
Николай Дроздов: “А я в отместку оседлал бегемота…”
Наша подборка: Самые маленькие автомобили в мире
14 Май, 11:00
Наша подборка: Самые маленькие автомобили в мире
Советы эксперта: четыре аппликации для финансового контроля
13 Май, 13:22
Советы эксперта: четыре аппликации для финансового контроля
«Сайнс-стендап»: в Риге с лекцией выступит ученый и телеведущий Николай Дроздов
13 Май, 11:57
«Сайнс-стендап»: в Риге с лекцией выступит ученый и телеведущий Николай Дроздов
Уикенд: пять идей на ближайшие выходные
10 Май, 17:26
Уикенд: пять идей на ближайшие выходные
Мультимедийные модернисты, или Гогену и не снилось
10 Май, 13:48
Мультимедийные модернисты, или Гогену и не снилось
Афиша: Дни российского кино
9 Май, 16:26
Афиша: Дни российского кино

Mixer

Новые смешные анекдоты
20 Май, 19:24
Новые смешные анекдоты
Новые демотиваторы 2019 года
20 Май, 18:16
Новые демотиваторы 2019 года
Анекдоты смешные до слез
20 Май, 10:11
Анекдоты смешные до слез
Подборка прикольных картинок
19 Май, 19:45
Подборка прикольных картинок
Анекдоты на грани черного юмора
19 Май, 19:18
Анекдоты на грани черного юмора
Свежие анекдоты в воскресение
19 Май, 09:45
Свежие анекдоты в воскресение
Новые анекдоты на разные темы
18 Май, 19:25
Новые анекдоты на разные темы
Подборка анекдотов посмешней
18 Май, 09:47
Подборка анекдотов посмешней

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: помощь 8-летней Селине из Бауски
20 Май, 11:17
«Зеленая лампа»: помощь 8-летней Селине из Бауски
«Зеленая лампа»: 8-летней Селине нужна помощь
17 Май, 11:24
«Зеленая лампа»: 8-летней Селине нужна помощь
«Зеленая лампа»: 8-летняя Селина очень хочет ходить
16 Май, 11:00
«Зеленая лампа»: 8-летняя Селина очень хочет ходить
«Зеленая лампа»: поможем 8-летней Селине встать на ножки
15 Май, 11:17
«Зеленая лампа»: поможем 8-летней Селине встать на ножки
«Зеленая лампа»: поможем подарить праздник детдомовцам и «особым» детям
15 Май, 10:11
«Зеленая лампа»: поможем подарить праздник детдомовцам и «особым» детям
«Зеленая лампа»: ортозы для 8-летней Селины
14 Май, 07:17
«Зеленая лампа»: ортозы для 8-летней Селины
“Zaļā lampa”: 8-gadīgajai Selīnai nepieciešamas ortozes
14 Май, 07:08
“Zaļā lampa”: 8-gadīgajai Selīnai nepieciešamas ortozes
«Зеленая лампа»: помощь детдомовским и «особым» детям
8 Май, 10:33
«Зеленая лампа»: помощь детдомовским и «особым» детям

Спорт

Латвийские хоккеисты были близки к сенсации, но уступили шведам
20 Май, 19:41
Латвийские хоккеисты были близки к сенсации, но уступили шведам
Топ-10 все ближе: опубликован новый рейтинг лучших теннисисток мира
20 Май, 10:50
Топ-10 все ближе: опубликован новый рейтинг лучших теннисисток мира
Латвия играет со Швецией: еще есть шансы на плей-офф
20 Май, 08:33
Латвия играет со Швецией: еще есть шансы на плей-офф
Не хоккеем одним: спортсменка из Латвии заработала бронзу по таэквондо
19 Май, 09:25
Не хоккеем одним: спортсменка из Латвии заработала бронзу по таэквондо
Боб Хартли: сборной Латвии просто не хватило времени, мы играли с душой
18 Май, 19:28
Боб Хартли: сборной Латвии просто не хватило времени, мы играли с душой
Сборная Латвии по хоккею проиграла Чехии, выигрывая по ходу матча 2:0
16 Май, 23:49
Сборная Латвии по хоккею проиграла Чехии, выигрывая по ходу матча 2:0
Рекорд всех времен! Россия разгромила Италию со счетом 10:0
15 Май, 23:24
Рекорд всех времен! Россия разгромила Италию со счетом 10:0
Сборная Латвии по хоккею вошла в историю чемпионатов мира
15 Май, 16:21
Сборная Латвии по хоккею вошла в историю чемпионатов мира